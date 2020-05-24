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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1296129712981299 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 47 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 223 Додано: Нед 24 тра, 2020 16:52 unicdima написав: Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок? Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?



Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ? Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ? moldashavanin

Повідомлень: 610 З нами з: 22.07.11 Подякував: 217 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 16:56 moldashavanin написав: unicdima написав: Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок? Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?



Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ? Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?



Как бы сильно не сомневались скептики – но простой шерстяной шарф отфильтровывает до 28% вредных и патогенных частиц.

Как показали результаты исследования загрязненного воздуха в Китае, даже обычный шерстяной шарф задерживает до 28% вредных частиц размером больше 0.007 микрон. Это означает, что если вам придется контактировать с больным человеком, самодельная ватно-марлевая повязка снизит шансы заразиться SARS-CoV-2 как минимум на 30%. А это лучше чем ничего.

https://hi-news.ru/eto-interesno/zashhitnye-maski-chto-nuzhno-znat.html Schmit

Повідомлень: 1314 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 16:57 moldashavanin написав: unicdima написав: Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок? Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?



Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ? Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?



плохо, когда воспаление мозга, маски не помогут. но проблема в том, что этот бред уже месяцами несет воз. и усугубляет и так присутствующую скептичность населения плохо, когда воспаление мозга, маски не помогут. но проблема в том, что этот бред уже месяцами несет воз. и усугубляет и так присутствующую скептичность населения It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3040 З нами з: 14.03.06 Подякував: 183 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 18:08 moldashavanin написав: unicdima написав: Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок? Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?



Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ? Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?

Ношение маски дает простое уменьшение количества зараженных, если ее носить правильно, а не на бороде или с вытянутым наружу носом.



Невежество в выполнении простых правил, ведет к ухудшению ситуации в целом, и не только с заболеваемостью, но и дополнительным экономическим потерям каждого жителя страны. Но эту взаимосвязь недалекий "пересичный" любитель перемен и всего нового, не может отследить в большинстве своем... и это печаль.



https://focus.ua/world/455989-braziliia ... n_get_more Ношение маски дает простое уменьшение количества зараженных, если ее носить правильно, а не на бороде или с вытянутым наружу носом.Невежество в выполнении простых правил, ведет к ухудшению ситуации в целом, и не только с заболеваемостью, но и дополнительным экономическим потерям каждого жителя страны. Но эту взаимосвязь недалекий "пересичный" любитель перемен и всего нового, не может отследить в большинстве своем... и это печаль. _Mykola_ Повідомлень: 3744 З нами з: 09.02.09 Подякував: 532 раз. Подякували: 493 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 18:17 Schmit написав: Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.

Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.

я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять.

а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная. я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять.а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная. unicdima

Повідомлень: 479 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 18:45 ЛАД написав: https://glavnoe.ua/news/n357027504-v-moz-priveli-vozrastnuju-statistiku-po-zabolevaemosti-i-smertnosti-ot-koronavirusa .

Приведены диаграммы по распределению по возрастам заболевших и умерших в Украине.

Да, вторая диаграмма сильно смещена в сторону старших возрастов, но тем не менее 10% умерших в возрасте 40-49 лет и 20% 50-59 лет, т.е. совсем не старики. Благо, что смертей у нас немного - всего 617. Приведены диаграммы по распределению по возрастам заболевших и умерших в Украине.Да, вторая диаграмма сильно смещена в сторону старших возрастов, но тем не менее 10% умерших в возрасте 40-49 лет и 20% 50-59 лет, т.е. совсем не старики. Благо, что смертей у нас немного - всего 617.

Туго коронавирусу в Украине, некем поживиться. В других странах пирует, съедая 90-летних. А в Украине приходиться нападать на более молодых с сомнительными шансами на успех. У нас 90-летних уже съели другие вирусы, когда тем ещё было меньше 70 Туго коронавирусу в Украине, некем поживиться. В других странах пирует, съедая 90-летних. А в Украине приходиться нападать на более молодых с сомнительными шансами на успех. У нас 90-летних уже съели другие вирусы, когда тем ещё было меньше 70 safonovstanislav Повідомлень: 2751 З нами з: 10.05.14 Подякував: 192 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 19:07 unicdima написав: Schmit написав: Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.

Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.

я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять.

а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная. я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять.а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная.



вам то какое дело до молодежи ? вам то какое дело до молодежи ? moldashavanin

Повідомлень: 610 З нами з: 22.07.11 Подякував: 217 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 19:15 safonovstanislav написав: Туго коронавирусу в Украине, некем поживиться. В других странах пирует, съедая 90-летних. А в Украине приходиться нападать на более молодых с сомнительными шансами на успех. У нас 90-летних уже съели другие вирусы, когда тем ещё было меньше 70 Туго коронавирусу в Украине, некем поживиться. В других странах пирует, съедая 90-летних. А в Украине приходиться нападать на более молодых с сомнительными шансами на успех. У нас 90-летних уже съели другие вирусы, когда тем ещё было меньше 70

та я смотрю у соседей на России находит поживу, спада не наблюдается. та я смотрю у соседей на России находит поживу, спада не наблюдается. unicdima

Повідомлень: 479 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 19:16 unicdima написав: та я смотрю у соседей на России находит поживу, спада не наблюдается. та я смотрю у соседей на России находит поживу, спада не наблюдается.

У нас абсолютный максимум тестов в сутки 10 тыс, а сколько делают за поребриком? У нас абсолютный максимум тестов в сутки 10 тыс, а сколько делают за поребриком? _Mykola_ Повідомлень: 3744 З нами з: 09.02.09 Подякував: 532 раз. Подякували: 493 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 19:22 _Mykola_ написав: У нас абсолютный максимум тестов в сутки 10 тыс, а сколько делают за поребриком? У нас абсолютный максимум тестов в сутки 10 тыс, а сколько делают за поребриком?

они почти с самого начала очень много тестов делали, теперь на втором месте после США, 8млн600тыс. они почти с самого начала очень много тестов делали, теперь на втором месте после США, 8млн600тыс. unicdima

Повідомлень: 479 З нами з: 10.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1296129712981299 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 22 тра, 2020 10:53