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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1296129712981299

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:52

  unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?


Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:56

  moldashavanin написав:
  unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?


Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?


Как бы сильно не сомневались скептики – но простой шерстяной шарф отфильтровывает до 28% вредных и патогенных частиц.
Как показали результаты исследования загрязненного воздуха в Китае, даже обычный шерстяной шарф задерживает до 28% вредных частиц размером больше 0.007 микрон. Это означает, что если вам придется контактировать с больным человеком, самодельная ватно-марлевая повязка снизит шансы заразиться SARS-CoV-2 как минимум на 30%. А это лучше чем ничего.

https://hi-news.ru/eto-interesno/zashhitnye-maski-chto-nuzhno-znat.html
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 16:57

  moldashavanin написав:
  unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?


Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?


плохо, когда воспаление мозга, маски не помогут. но проблема в том, что этот бред уже месяцами несет воз. и усугубляет и так присутствующую скептичность населения
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:08

  moldashavanin написав:
  unicdima написав:Не можу зрозуміти, чому приблизно половина киян дуже негативно налаштована проти масок?


Что дадут эти маски ? Появиться вакцина ?

Ношение маски дает простое уменьшение количества зараженных, если ее носить правильно, а не на бороде или с вытянутым наружу носом.

Невежество в выполнении простых правил, ведет к ухудшению ситуации в целом, и не только с заболеваемостью, но и дополнительным экономическим потерям каждого жителя страны. Но эту взаимосвязь недалекий "пересичный" любитель перемен и всего нового, не может отследить в большинстве своем... и это печаль. :evil:

https://focus.ua/world/455989-braziliia ... n_get_more
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:17

  Schmit написав:Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.

я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять.
а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:45

  ЛАД написав:https://glavnoe.ua/news/n357027504-v-moz-priveli-vozrastnuju-statistiku-po-zabolevaemosti-i-smertnosti-ot-koronavirusa.
Приведены диаграммы по распределению по возрастам заболевших и умерших в Украине.
Да, вторая диаграмма сильно смещена в сторону старших возрастов, но тем не менее 10% умерших в возрасте 40-49 лет и 20% 50-59 лет, т.е. совсем не старики. Благо, что смертей у нас немного - всего 617.

Туго коронавирусу в Украине, некем поживиться. В других странах пирует, съедая 90-летних. А в Украине приходиться нападать на более молодых с сомнительными шансами на успех. У нас 90-летних уже съели другие вирусы, когда тем ещё было меньше 70
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:07

  unicdima написав:
  Schmit написав:Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.

я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять.
а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная.


вам то какое дело до молодежи ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:15

  safonovstanislav написав:Туго коронавирусу в Украине, некем поживиться. В других странах пирует, съедая 90-летних. А в Украине приходиться нападать на более молодых с сомнительными шансами на успех. У нас 90-летних уже съели другие вирусы, когда тем ещё было меньше 70

та я смотрю у соседей на России находит поживу, спада не наблюдается.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:16

  unicdima написав:та я смотрю у соседей на России находит поживу, спада не наблюдается.

У нас абсолютный максимум тестов в сутки 10 тыс, а сколько делают за поребриком?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:22

  _Mykola_ написав:У нас абсолютный максимум тестов в сутки 10 тыс, а сколько делают за поребриком?

они почти с самого начала очень много тестов делали, теперь на втором месте после США, 8млн600тыс.
unicdima
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