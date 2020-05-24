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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1297129812991300

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:56

  unicdima написав:
  Schmit написав:Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.

я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять.
а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная.


это понятно. зачем молодежи беспокоится о других? когда заразят папу маму бабу деда дойдет конечно, но будет поздно
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:05

Шутка на грани фола, но есть в ней тонкий намек...

- Какова причина смерти депутата Давиденко?
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- А пуля в голове?
- Сопутствующее заболевание.
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