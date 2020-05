Додано: Нед 24 тра, 2020 23:56

unicdima написав: Schmit написав: Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.

я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять.

а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная. я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять.а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная.



это понятно. зачем молодежи беспокоится о других? когда заразят папу маму бабу деда дойдет конечно, но будет поздно это понятно. зачем молодежи беспокоится о других? когда заразят папу маму бабу деда дойдет конечно, но будет поздно

