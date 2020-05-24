Schmit написав:Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.
я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять. а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная.
это понятно. зачем молодежи беспокоится о других? когда заразят папу маму бабу деда дойдет конечно, но будет поздно
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California