Schmit написав:Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.
я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять. а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная.
это понятно. зачем молодежи беспокоится о других? когда заразят папу маму бабу деда дойдет конечно, но будет поздно
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Эксперты СЕ предупреждают об угрозе биооружия после пандемии
После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал, говорится в заключении экспертов.
В Україні зафіксовано 21245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 892 випадки; Волинська область — 783 випадки; Дніпропетровська область — 875 випадків; Донецька область — 148 випадків; Житомирська область — 641 випадок; Закарпатська область — 1082 випадки; Запорізька область — 415 випадків; Івано-Франківська область — 1281 випадок; Кіровоградська область — 478 випадків; м. Київ — 2652 випадки; Київська область — 1437 випадків; Львівська область — 1360 випадків; Луганська область — 43 випадки; Миколаївська область — 281 випадок; Одеська область — 832 випадки; Полтавська область — 266 випадків; Рівненська область — 1434 випадки; Сумська область — 166 випадків; Тернопільська область — 1121 випадок; Харківська область — 912 випадків; Херсонська область — 177 випадків; Хмельницька область — 364 випадки; Чернівецька область — 3083 випадки; Черкаська область — 391 випадок; Чернігівська область — 131 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.
Зачем маски? Зачем мыть руки? Ешьте всё из земли немытое тогда тоже. А зачем тогда вытирать туалетной бумагой zhopu. Ох уж эти рассказчики, xepoвы. Это новая реальность жизни. Маски теперь будут всегда, пока есть глобализация