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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1298129913001301>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 23:56

  unicdima написав:
  Schmit написав:Очередная ретрансляция заезженной пластинки от ВОЗ "маска не защищает, маска нужна только больным". Результат - куча больных в странах, где к этому бреду ВОЗ прислушались. Вот так технически безграмотные люди вводят общество в заблуждение и потом в супермаркетах, в маршрутках особо упоротые с пеной у рта доказывают, что им маски не нужны, потому что они здоровы.

я точно это тоже пытаюсь упоротым объяснять.
а сейчас пошла пошесть бравировать отсутствием маски, я без маски значит я крутой. Все равно, что гордится тем, что к проститутке без презерватива ходил. Молодежь вообще конченная.


это понятно. зачем молодежи беспокоится о других? когда заразят папу маму бабу деда дойдет конечно, но будет поздно
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 00:05

Шутка на грани фола, но есть в ней тонкий намек...

- Какова причина смерти депутата Давиденко?
- Коронавирус, конечно же.
- А пуля в голове?
- Сопутствующее заболевание.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:03

Re: сидите дома

Как приятно ехать в пустом м метро.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:19

Эксперты СЕ предупреждают об угрозе биооружия после пандемии

После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал, говорится в заключении экспертов.

https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D1%8 ... a-53554672
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 21245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 892 випадки;
Волинська область — 783 випадки;
Дніпропетровська область — 875 випадків;
Донецька область — 148 випадків;
Житомирська область — 641 випадок;
Закарпатська область — 1082 випадки;
Запорізька область — 415 випадків;
Івано-Франківська область — 1281 випадок;
Кіровоградська область — 478 випадків;
м. Київ — 2652 випадки;
Київська область — 1437 випадків;
Львівська область — 1360 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 281 випадок;
Одеська область — 832 випадки;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1434 випадки;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1121 випадок;
Харківська область — 912 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 364 випадки;
Чернівецька область — 3083 випадки;
Черкаська область — 391 випадок;
Чернігівська область — 131 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зачем маски? Зачем мыть руки? Ешьте всё из земли немытое тогда тоже. А зачем тогда вытирать туалетной бумагой zhopu. Ох уж эти рассказчики, xepoвы. Это новая реальность жизни. Маски теперь будут всегда, пока есть глобализация
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 09:46

Re: "новость"

  19yuriy91 написав:Эксперты СЕ предупреждают об угрозе биооружия

биологическое оружие давным давно под запретом
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:01

  sal написав:
  19yuriy91 написав:Эксперты СЕ предупреждают об угрозе биооружия

биологическое оружие давным давно под запретом

Террористы соблюдают запреты?
Хотя почему: "После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия", тоже не понял. Какая связь?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:30

  ЛАД написав:
  sal написав:
  19yuriy91 написав:Эксперты СЕ предупреждают об угрозе биооружия

биологическое оружие давным давно под запретом

Террористы соблюдают запреты?
Хотя почему: "После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия", тоже не понял. Какая связь?
с такими въедливыми читателями как вы жёлтая пресса теряет тиражи. Будьте проще :-)
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  sal написав:
  19yuriy91 написав:Эксперты СЕ предупреждают об угрозе биооружия

биологическое оружие давным давно под запретом

Террористы соблюдают запреты?
Хотя почему: "После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия", тоже не понял. Какая связь?
Связь простая - одно дело "в теории", а другое в реале увидеть, как можно быстро поставить мир на колени... У определенных "организаций" может кое где усиленно зачесаться...
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