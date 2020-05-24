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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 10:32
А вот и "перемога" подъехала:
В Черногории уже 20 дней не регистрировали новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, вылечились все ранее инфицированные.
Таким образом, Черногория стала первой страной в Европе, которая победила коронавирус, передает «Радио Свобода«.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 25 тра, 2020 10:43
sal написав: 19yuriy91 написав:
Эксперты СЕ предупреждают об угрозе биооружия
биологическое оружие давным давно под запретом
как и терроризм, мягко говоря, под запретом
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