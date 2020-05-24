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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1298129913001301

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:32

А вот и "перемога" подъехала:

В Черногории уже 20 дней не регистрировали новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, вылечились все ранее инфицированные.

Таким образом, Черногория стала первой страной в Европе, которая победила коронавирус, передает «Радио Свобода«.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:43

  sal написав:
  19yuriy91 написав:Эксперты СЕ предупреждают об угрозе биооружия

биологическое оружие давным давно под запретом


как и терроризм, мягко говоря, под запретом
19yuriy91
 
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