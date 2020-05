Додано: Пон 25 тра, 2020 11:23

varlo написав: МОЗ повідомляє:



В Україні зафіксовано 21245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19



За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 892 випадки;

Волинська область — 783 випадки;

Дніпропетровська область — 875 випадків;

Донецька область — 148 випадків;

Житомирська область — 641 випадок;

Закарпатська область — 1082 випадки;

Запорізька область — 415 випадків;

Івано-Франківська область — 1281 випадок;

Кіровоградська область — 478 випадків;

м. Київ — 2652 випадки;

Київська область — 1437 випадків;

Львівська область — 1360 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 832 випадки;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1434 випадки;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1121 випадок;

Харківська область — 912 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 364 випадки;

Чернівецька область — 3083 випадки;

Черкаська область — 391 випадок;

Чернігівська область — 131 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



