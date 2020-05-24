В Україні зафіксовано 21245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 892 випадки; Волинська область — 783 випадки; Дніпропетровська область — 875 випадків; Донецька область — 148 випадків; Житомирська область — 641 випадок; Закарпатська область — 1082 випадки; Запорізька область — 415 випадків; Івано-Франківська область — 1281 випадок; Кіровоградська область — 478 випадків; м. Київ — 2652 випадки; Київська область — 1437 випадків; Львівська область — 1360 випадків; Луганська область — 43 випадки; Миколаївська область — 281 випадок; Одеська область — 832 випадки; Полтавська область — 266 випадків; Рівненська область — 1434 випадки; Сумська область — 166 випадків; Тернопільська область — 1121 випадок; Харківська область — 912 випадків; Херсонська область — 177 випадків; Хмельницька область — 364 випадки; Чернівецька область — 3083 випадки; Черкаська область — 391 випадок; Чернігівська область — 131 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.
7000 тестов вместо 18000-19000. 259 заболевших вместо 500. пока все логично
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
19yuriy91 написав:Эксперты СЕ предупреждают об угрозе биооружия
биологическое оружие давным давно под запретом
Террористы соблюдают запреты? Хотя почему: "После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия", тоже не понял. Какая связь?
Прямая связь. Любая серьезная террористическая организация или государство поняли, что хлопать башни-близнецы это отстой и вчерашний век, достоточно сделать два в одном, к вирусу Эболы вмонтировать часть коронавируса, и можно сразу ухайдакать миллионы людей и нанести ущерб на триллионы долларов. Просто не исключен и вариант психбольного генетика-вирусолога, мы уже не раз наблюдали, когда депрессивные летчики, убивали вместе с собой пассажирские лайнеры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ну - якби в кіно все це набагато апокаліптичніше виглядає . А так - ну карантини , ну лікарні починають не справлятися . Насправді якраз навпаки - зараз не на часі . Свіжа пам"ять про послідовність заходів , починають робити державні резерви різного , що може знадобитися , лікарі потренувалися ... Ну і так далі ... В загальному - просто такий собі терористичний акт - цілком можливий , але локальний ...
Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?
Uppi написав:Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?
Uppi написав:Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?
Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.
Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?
Uppi написав:Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?
Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.
Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?
Чтобы знать, с чем бороться, и какие масштабы нужен мониторинг, это ж очевидно. С чего вы взяли, что другие заболевания и инфекции не мониторятся?