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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1299130013011302>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:32

А вот и "перемога" подъехала:

В Черногории уже 20 дней не регистрировали новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, вылечились все ранее инфицированные.

Таким образом, Черногория стала первой страной в Европе, которая победила коронавирус, передает «Радио Свобода«.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 10:43

  sal написав:
  19yuriy91 написав:Эксперты СЕ предупреждают об угрозе биооружия

биологическое оружие давным давно под запретом


как и сам терроризм, мягко говоря, под запретом :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:07

Де місцеві всезнаї-хвармацевти? Які рекомендували гідроксихлорохін, йод і пластир для лікування короновірусу???

"Лікування коронавірусних пацієнтів гідроксихлорохіном або хлорохіном з антибіотиками або без неефективне. Крім того, воно призводить до підвищення ризику аритмії серця і подальшої смерті"

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3197693
______________
  Вкладчик1234 написав:А вот и "перемога" подъехала:

В Черногории уже 20 дней не регистрировали новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, вылечились все ранее инфицированные..

Московіти перестали літати в Чорногорію на відпочинок, тому й меньше там стало короновірусу і сифілісу))) :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:23

  varlo написав:МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 21245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 травня в Україні 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 892 випадки;
Волинська область — 783 випадки;
Дніпропетровська область — 875 випадків;
Донецька область — 148 випадків;
Житомирська область — 641 випадок;
Закарпатська область — 1082 випадки;
Запорізька область — 415 випадків;
Івано-Франківська область — 1281 випадок;
Кіровоградська область — 478 випадків;
м. Київ — 2652 випадки;
Київська область — 1437 випадків;
Львівська область — 1360 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 281 випадок;
Одеська область — 832 випадки;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1434 випадки;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1121 випадок;
Харківська область — 912 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 364 випадки;
Чернівецька область — 3083 випадки;
Черкаська область — 391 випадок;
Чернігівська область — 131 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.


7000 тестов вместо 18000-19000. 259 заболевших вместо 500. пока все логично
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  sal написав:
  19yuriy91 написав:Эксперты СЕ предупреждают об угрозе биооружия

биологическое оружие давным давно под запретом

Террористы соблюдают запреты?
Хотя почему: "После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия", тоже не понял. Какая связь?


Прямая связь.
Любая серьезная террористическая организация или государство поняли, что хлопать башни-близнецы это отстой и вчерашний век, достоточно сделать два в одном, к вирусу Эболы вмонтировать часть коронавируса, и можно сразу ухайдакать миллионы людей и нанести ущерб на триллионы долларов.
Просто не исключен и вариант психбольного генетика-вирусолога, мы уже не раз наблюдали, когда депрессивные летчики, убивали вместе с собой пассажирские лайнеры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну - якби в кіно все це набагато апокаліптичніше виглядає . А так - ну карантини , ну лікарні починають не справлятися . Насправді якраз навпаки - зараз не на часі . Свіжа пам"ять про послідовність заходів , починають робити державні резерви різного , що може знадобитися , лікарі потренувалися ... Ну і так далі ...
В загальному - просто такий собі терористичний акт - цілком можливий , але локальний ...
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 11:46

  Uppi написав:Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?

Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:10

  Faceless написав:
  Uppi написав:Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?

Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.

Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:13

  Uppi написав:
  Faceless написав:
  Uppi написав:Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?

Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.

Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?

Чтобы знать, с чем бороться, и какие масштабы нужен мониторинг, это ж очевидно. С чего вы взяли, что другие заболевания и инфекции не мониторятся?
Faceless
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