Uppi написав:
Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?
Это как в АТО: "наблюдаем, не провоцируем"
Keep calm, and пили бюджет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:14
Это как в АТО: "наблюдаем, не провоцируем"
Keep calm, and пили бюджет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:34
Получили позитивный тест , что дальше, как боремся ? Получили отрицательный , что дальше ? И при этом не забываем все на КАРАНТИНЕ .
Про мониторинг других знаю , но он не МАСОВЫЙ и нет такого количества тестов .
При чем это тесты на корону - протестировал , отрицательный отлично , расслабился пошел пообщался и бах через два часа подхватил . Вопрос открыт нафига МАССОВОЕ тестирование ?
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:07
Массовое тестирование, несмотря на название не такое уж и массовое. Оно означает тестирование нацгвардии, полиции, медиков и всех контактных лиц с больным. Таким образом если эта группа которая контактирует с болезнью чаще не сильно болеет, то можно более спокойно ослаблять карантин и дальше
Есть ещё второе массовое тестирование, как при экзит-поле: берется какое-то количество рандомных людей, большое что бы уменьшить погрешность, и смотрят у скольки % людей есть антитела.
Но не одно из массовых не означает тесты для 37 млн.человек
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:15
у товарища брата с женой выявили корону.
оба педагоги, на карантине.
прошёл в лёгкой форме, из симптомов, запомнилось - потеря вкуса и запаха, боль в горле
последующие тесты показали отр.резул.
киев.обл.
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