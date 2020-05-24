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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1299130013011302

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:14

  Uppi написав:
  Faceless написав:
  Uppi написав:Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?

Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.

Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?

Это как в АТО: "наблюдаем, не провоцируем" :)

Keep calm, and пили бюджет :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 12:34

  Uppi написав:
  Faceless написав:
  Uppi написав:Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?

Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?

Чтобы знать, с чем бороться, и какие масштабы нужен мониторинг, это ж очевидно. С чего вы взяли, что другие заболевания и инфекции не мониторятся?

Получили позитивный тест , что дальше, как боремся ? Получили отрицательный , что дальше ? И при этом не забываем все на КАРАНТИНЕ .
Про мониторинг других знаю , но он не МАСОВЫЙ и нет такого количества тестов .
При чем это тесты на корону - протестировал , отрицательный отлично , расслабился пошел пообщался и бах через два часа подхватил . Вопрос открыт нафига МАССОВОЕ тестирование ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:07

  Uppi написав:Получили позитивный тест , что дальше, как боремся ? Получили отрицательный , что дальше ? И при этом не забываем все на КАРАНТИНЕ .
Про мониторинг других знаю , но он не МАСОВЫЙ и нет такого количества тестов .
При чем это тесты на корону - протестировал , отрицательный отлично , расслабился пошел пообщался и бах через два часа подхватил . Вопрос открыт нафига МАССОВОЕ тестирование ?

Массовое тестирование, несмотря на название не такое уж и массовое. Оно означает тестирование нацгвардии, полиции, медиков и всех контактных лиц с больным. Таким образом если эта группа которая контактирует с болезнью чаще не сильно болеет, то можно более спокойно ослаблять карантин и дальше ;)
Есть ещё второе массовое тестирование, как при экзит-поле: берется какое-то количество рандомных людей, большое что бы уменьшить погрешность, и смотрят у скольки % людей есть антитела.
Но не одно из массовых не означает тесты для 37 млн.человек ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:15

у товарища брата с женой выявили корону.
оба педагоги, на карантине.
прошёл в лёгкой форме, из симптомов, запомнилось - потеря вкуса и запаха, боль в горле
последующие тесты показали отр.резул.
киев.обл.
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