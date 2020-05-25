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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 12:14
Uppi написав: Faceless написав: Uppi написав:
Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?
Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.
Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?
Это как в АТО: "наблюдаем, не провоцируем"
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Додано: Пон 25 тра, 2020 12:34
Uppi написав: Faceless написав: Uppi написав:
Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?
Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?
Чтобы знать, с чем бороться, и какие масштабы нужен мониторинг, это ж очевидно. С чего вы взяли, что другие заболевания и инфекции не мониторятся?
Получили позитивный тест , что дальше, как боремся ? Получили отрицательный , что дальше ? И при этом не забываем все на КАРАНТИНЕ .
Про мониторинг других знаю , но он не МАСОВЫЙ и нет такого количества тестов .
При чем это тесты на корону - протестировал , отрицательный отлично , расслабился пошел пообщался и бах через два часа подхватил . Вопрос открыт нафига МАССОВОЕ тестирование ?
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:07
Uppi написав:
Получили позитивный тест , что дальше, как боремся ? Получили отрицательный , что дальше ? И при этом не забываем все на КАРАНТИНЕ .
Про мониторинг других знаю , но он не МАСОВЫЙ и нет такого количества тестов .
При чем это тесты на корону - протестировал , отрицательный отлично , расслабился пошел пообщался и бах через два часа подхватил . Вопрос открыт нафига МАССОВОЕ тестирование ?
Массовое тестирование, несмотря на название не такое уж и массовое. Оно означает тестирование нацгвардии, полиции, медиков и всех контактных лиц с больным. Таким образом если эта группа которая контактирует с болезнью чаще не сильно болеет, то можно более спокойно ослаблять карантин и дальше
Есть ещё второе массовое тестирование, как при экзит-поле: берется какое-то количество рандомных людей, большое что бы уменьшить погрешность, и смотрят у скольки % людей есть антитела.
Но не одно из массовых не означает тесты для 37 млн.человек
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:15
у товарища брата с женой выявили корону.
оба педагоги, на карантине.
прошёл в лёгкой форме, из симптомов, запомнилось - потеря вкуса и запаха, боль в горле
последующие тесты показали отр.резул.
киев.обл.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:39
Uppi написав:
Получили позитивный тест , что дальше, как боремся ? Получили отрицательный , что дальше ? И при этом не забываем все на КАРАНТИНЕ .
Про мониторинг других знаю , но он не МАСОВЫЙ и нет такого количества тестов .
При чем это тесты на корону - протестировал , отрицательный отлично , расслабился пошел пообщался и бах через два часа подхватил . Вопрос открыт нафига МАССОВОЕ тестирование ?
элементарно же, больных контролировать, особенно бессимптомных.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:42
услышал такую отмазку про маски- Я в маске задыхаюсь.
так может ты и есть больной, здоровый в маске не задыхается.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 16:48
adeges написав:
.....
7000 тестов вместо 18000-19000. 259 заболевших вместо 500. пока все логично
У нас когда-нибудь делали по 18000-19000 тестов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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