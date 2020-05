Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 47 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 223

Uppi написав: Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?

Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.

Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?

Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то. Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.

Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции? Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?

Это как в АТО: "наблюдаем, не провоцируем"



Чтобы знать, с чем бороться, и какие масштабы нужен мониторинг, это ж очевидно. С чего вы взяли, что другие заболевания и инфекции не мониторятся? Чтобы знать, с чем бороться, и какие масштабы нужен мониторинг, это ж очевидно. С чего вы взяли, что другие заболевания и инфекции не мониторятся?

Получили позитивный тест , что дальше, как боремся ? Получили отрицательный , что дальше ? И при этом не забываем все на КАРАНТИНЕ .

Про мониторинг других знаю , но он не МАСОВЫЙ и нет такого количества тестов .

Массовое тестирование, несмотря на название не такое уж и массовое. Оно означает тестирование нацгвардии, полиции, медиков и всех контактных лиц с больным. Таким образом если эта группа которая контактирует с болезнью чаще не сильно болеет, то можно более спокойно ослаблять карантин и дальше

Есть ещё второе массовое тестирование, как при экзит-поле: берется какое-то количество рандомных людей, большое что бы уменьшить погрешность, и смотрят у скольки % людей есть антитела.

оба педагоги, на карантине.

прошёл в лёгкой форме, из симптомов, запомнилось - потеря вкуса и запаха, боль в горле

последующие тесты показали отр.резул.

услышал такую отмазку про маски- Я в маске задыхаюсь.

так может ты и есть больной, здоровый в маске не задыхается.

7000 тестов вместо 18000-19000. 259 заболевших вместо 500. пока все логично

У нас когда-нибудь делали по 18000-19000 тестов?

