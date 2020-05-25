Uppi написав:Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?
Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.
Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?
Это как в АТО: "наблюдаем, не провоцируем"
Keep calm, and пили бюджет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Uppi написав:Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?
Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?
Чтобы знать, с чем бороться, и какие масштабы нужен мониторинг, это ж очевидно. С чего вы взяли, что другие заболевания и инфекции не мониторятся?
Получили позитивный тест , что дальше, как боремся ? Получили отрицательный , что дальше ? И при этом не забываем все на КАРАНТИНЕ . Про мониторинг других знаю , но он не МАСОВЫЙ и нет такого количества тестов . При чем это тесты на корону - протестировал , отрицательный отлично , расслабился пошел пообщался и бах через два часа подхватил . Вопрос открыт нафига МАССОВОЕ тестирование ?
Uppi написав:Получили позитивный тест , что дальше, как боремся ? Получили отрицательный , что дальше ? И при этом не забываем все на КАРАНТИНЕ . Про мониторинг других знаю , но он не МАСОВЫЙ и нет такого количества тестов . При чем это тесты на корону - протестировал , отрицательный отлично , расслабился пошел пообщался и бах через два часа подхватил . Вопрос открыт нафига МАССОВОЕ тестирование ?
Массовое тестирование, несмотря на название не такое уж и массовое. Оно означает тестирование нацгвардии, полиции, медиков и всех контактных лиц с больным. Таким образом если эта группа которая контактирует с болезнью чаще не сильно болеет, то можно более спокойно ослаблять карантин и дальше Есть ещё второе массовое тестирование, как при экзит-поле: берется какое-то количество рандомных людей, большое что бы уменьшить погрешность, и смотрят у скольки % людей есть антитела. Но не одно из массовых не означает тесты для 37 млн.человек
у товарища брата с женой выявили корону. оба педагоги, на карантине. прошёл в лёгкой форме, из симптомов, запомнилось - потеря вкуса и запаха, боль в горле последующие тесты показали отр.резул. киев.обл.
Uppi написав:Получили позитивный тест , что дальше, как боремся ? Получили отрицательный , что дальше ? И при этом не забываем все на КАРАНТИНЕ . Про мониторинг других знаю , но он не МАСОВЫЙ и нет такого количества тестов . При чем это тесты на корону - протестировал , отрицательный отлично , расслабился пошел пообщался и бах через два часа подхватил . Вопрос открыт нафига МАССОВОЕ тестирование ?
элементарно же, больных контролировать, особенно бессимптомных.
Uppi написав:Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?
Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.
Вообще-то не только для мониторинга. Очень неплохо было бы обнаруживать и изолировать как можно больше больных, не ожидая пока они перезаразят ещё кучу народа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
sal написав:...... биологическое оружие давным давно под запретом
Террористы соблюдают запреты? Хотя почему: "После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия", тоже не понял. Какая связь?
Прямая связь. Любая серьезная террористическая организация или государство поняли, что хлопать башни-близнецы это отстой и вчерашний век, достоточно сделать два в одном, к вирусу Эболы вмонтировать часть коронавируса, и можно сразу ухайдакать миллионы людей и нанести ущерб на триллионы долларов. Просто не исключен и вариант психбольного генетика-вирусолога, мы уже не раз наблюдали, когда депрессивные летчики, убивали вместе с собой пассажирские лайнеры.
Не уверен, что "вмонтирование" очень простая операция. И думаю, что "заинтересованные лица" такой вариант давно рассматривали. Тем более, что много бед можно натворить и без "вмонтирования", уже давно существующими вирусами и бактериями. Не помню точно, но, по-моему, уже и голливудские блокбастеры на такую тему были.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 25 тра, 2020 17:36, всього редагувалось 1 раз.