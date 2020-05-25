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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1300130113021303

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:10

  unicdima написав:услышал такую отмазку про маски- Я в маске задыхаюсь.
так может ты и есть больной, здоровый в маске не задыхается.

Вам больше 90 лет, что вы так переживаете про маски?
Уже быстрее бы заканчивали этот коронавирусный шапито.
Когда замечаю, что все начинают смотреть, как на идиота, вспоминаю, что не снял маску после посещения супермаркета. В Днепре смотрят на людей в масках, как на де***.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:35

Прошу прощения за длинную цитату.
Как сообщил профессор ХМАПО Виктор Корсунов, консультирующий инфекционку, сейчас в медицинском учреждении "обстановка на грани взрыва" из-за чрезвычайной эмоциональной и физической нагрузки, которая ложится на плечи медиков.

В воскресенье в ОГА состоялось совещание по инфекционной больнице, на которой Корсунов рассказал о критической ситуации в больнице. "Кажется, что услышали. Планы верные - сформировать внешние дополнительные бригады персонала, оптимизировать движение пациентов с подозрением на COVID-19, открыть дополнительные больницы для приема больных. Посмотрим на действия уже с понедельника", - написал он в фейсбуке.

Коронавірус. Відповіді на поширені питання
По информации Харьковской ОГА, сейчас областная инфекционная больница заполнена на 88% (заняты 175 коек из 200). Однако благодаря перераспределению пациентов в другие медучреждения с понедельника этот показатель должен опуститься до 50%. При этом с сложившейся ситуации в областной администрации обвинили руководителя инфекционки Павла Нартова: мол, менеджер якобы не предпринимал никаких шагов, чтобы разгрузить больницу.

https://lb.ua/society/2020/05/24/458265_harkovskoy_bolnitse.html
"Стою на асфальте я, в лыжи обутый..."
Как-то не понимаю, какая "грань взрыва" и " чрезвычайная нагрузка" при 175 занятых койках из 200 и какой смысл переводить ковидных больных из специализированной инфекционной больницы, приспособленной как раз для инфекционных больных, в обычные больницы для того, чтобы инфекционка была полупустая?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:48

  ЛАД написав:какой смысл переводить ковидных больных из специализированной инфекционной больницы, приспособленной как раз для инфекционных больных, в обычные больницы для того, чтобы инфекционка была полупустая?

Основная фишка инфекционок - отдельные одиночные боксы для тех, у кого неизвестен диагноз. Пациентов с одинаковым диагнозом уже можно селить толпой в одну палату. Т. е., можно половину точно больных отселить одной перевозкой, а в пустые палаты заселять новых из одиночных боксов.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Как-то не понимаю, какая "грань взрыва" и " чрезвычайная нагрузка"

Думаю проблема в количестве персонала, обслуживающего эти койки, плюс часть из них, я так понял, тоже заразилась...

  safonovstanislav написав:Пациентов с одинаковым диагнозом уже можно селить толпой в одну палату.

о, это интересно. А если человек уже на подходе к выздоровлению, пролежал например уже недели две три.. и тут к нему заселяют свежего кашляющего, и он выкашливает ему опять тысячи вирусных частиц... или иммунная система справится?
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