Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1300130113021303 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 47 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 223 Додано: Пон 25 тра, 2020 17:10 unicdima написав: услышал такую отмазку про маски- Я в маске задыхаюсь.

так может ты и есть больной, здоровый в маске не задыхается. услышал такую отмазку про маски- Я в маске задыхаюсь.так может ты и есть больной, здоровый в маске не задыхается.

Вам больше 90 лет, что вы так переживаете про маски?

Уже быстрее бы заканчивали этот коронавирусный шапито.

Когда замечаю, что все начинают смотреть, как на идиота, вспоминаю, что не снял маску после посещения супермаркета. В Днепре смотрят на людей в масках, как на де***. Вам больше 90 лет, что вы так переживаете про маски?Уже быстрее бы заканчивали этот коронавирусный шапито.Когда замечаю, что все начинают смотреть, как на идиота, вспоминаю, что не снял маску после посещения супермаркета. В Днепре смотрят на людей в масках, как на де***. safonovstanislav Повідомлень: 2753 З нами з: 10.05.14 Подякував: 192 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 17:35

Как сообщил профессор ХМАПО Виктор Корсунов, консультирующий инфекционку, сейчас в медицинском учреждении "обстановка на грани взрыва" из-за чрезвычайной эмоциональной и физической нагрузки, которая ложится на плечи медиков.



В воскресенье в ОГА состоялось совещание по инфекционной больнице, на которой Корсунов рассказал о критической ситуации в больнице. "Кажется, что услышали. Планы верные - сформировать внешние дополнительные бригады персонала, оптимизировать движение пациентов с подозрением на COVID-19, открыть дополнительные больницы для приема больных. Посмотрим на действия уже с понедельника", - написал он в фейсбуке.



Коронавірус. Відповіді на поширені питання

По информации Харьковской ОГА, сейчас областная инфекционная больница заполнена на 88% (заняты 175 коек из 200). Однако благодаря перераспределению пациентов в другие медучреждения с понедельника этот показатель должен опуститься до 50%. При этом с сложившейся ситуации в областной администрации обвинили руководителя инфекционки Павла Нартова: мол, менеджер якобы не предпринимал никаких шагов, чтобы разгрузить больницу.

https://lb.ua/society/2020/05/24/458265_harkovskoy_bolnitse.html

"Стою на асфальте я, в лыжи обутый..."

Как-то не понимаю, какая "грань взрыва" и " чрезвычайная нагрузка" при 175 занятых койках из 200 и какой смысл переводить ковидных больных из специализированной инфекционной больницы, приспособленной как раз для инфекционных больных, в обычные больницы для того, чтобы инфекционка была полупустая? Прошу прощения за длинную цитату."Стою на асфальте я, в лыжи обутый..."Как-то не понимаю, какая "грань взрыва" и " чрезвычайная нагрузка" при 175 занятых койках из 200 и какой смысл переводить ковидных больных из специализированной инфекционной больницы, приспособленной как раз для инфекционных больных, в обычные больницы для того, чтобы инфекционка была полупустая? ЛАД 2 Повідомлень: 16590 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 17:48 ЛАД написав: какой смысл переводить ковидных больных из специализированной инфекционной больницы, приспособленной как раз для инфекционных больных, в обычные больницы для того, чтобы инфекционка была полупустая? какой смысл переводить ковидных больных из специализированной инфекционной больницы, приспособленной как раз для инфекционных больных, в обычные больницы для того, чтобы инфекционка была полупустая?

Основная фишка инфекционок - отдельные одиночные боксы для тех, у кого неизвестен диагноз. Пациентов с одинаковым диагнозом уже можно селить толпой в одну палату. Т. е., можно половину точно больных отселить одной перевозкой, а в пустые палаты заселять новых из одиночных боксов. Основная фишка инфекционок - отдельные одиночные боксы для тех, у кого неизвестен диагноз. Пациентов с одинаковым диагнозом уже можно селить толпой в одну палату. Т. е., можно половину точно больных отселить одной перевозкой, а в пустые палаты заселять новых из одиночных боксов. safonovstanislav Повідомлень: 2753 З нами з: 10.05.14 Подякував: 192 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 тра, 2020 18:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Как-то не понимаю, какая "грань взрыва" и " чрезвычайная нагрузка" Как-то не понимаю, какая "грань взрыва" и " чрезвычайная нагрузка"

Думаю проблема в количестве персонала, обслуживающего эти койки, плюс часть из них, я так понял, тоже заразилась...



safonovstanislav написав: Пациентов с одинаковым диагнозом уже можно селить толпой в одну палату. Пациентов с одинаковым диагнозом уже можно селить толпой в одну палату.

о, это интересно. А если человек уже на подходе к выздоровлению, пролежал например уже недели две три.. и тут к нему заселяют свежего кашляющего, и он выкашливает ему опять тысячи вирусных частиц... или иммунная система справится? Думаю проблема в количестве персонала, обслуживающего эти койки, плюс часть из них, я так понял, тоже заразилась...о, это интересно. А если человек уже на подходе к выздоровлению, пролежал например уже недели две три.. и тут к нему заселяют свежего кашляющего, и он выкашливает ему опять тысячи вирусных частиц... или иммунная система справится? st512 Повідомлень: 779 З нами з: 09.07.13 Подякував: 83 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1300130113021303 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 22 тра, 2020 10:53