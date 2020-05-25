Как сообщил профессор ХМАПО Виктор Корсунов, консультирующий инфекционку, сейчас в медицинском учреждении "обстановка на грани взрыва" из-за чрезвычайной эмоциональной и физической нагрузки, которая ложится на плечи медиков.



В воскресенье в ОГА состоялось совещание по инфекционной больнице, на которой Корсунов рассказал о критической ситуации в больнице. "Кажется, что услышали. Планы верные - сформировать внешние дополнительные бригады персонала, оптимизировать движение пациентов с подозрением на COVID-19, открыть дополнительные больницы для приема больных. Посмотрим на действия уже с понедельника", - написал он в фейсбуке.



Коронавірус. Відповіді на поширені питання

По информации Харьковской ОГА, сейчас областная инфекционная больница заполнена на 88% (заняты 175 коек из 200). Однако благодаря перераспределению пациентов в другие медучреждения с понедельника этот показатель должен опуститься до 50%. При этом с сложившейся ситуации в областной администрации обвинили руководителя инфекционки Павла Нартова: мол, менеджер якобы не предпринимал никаких шагов, чтобы разгрузить больницу.