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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1301130213031304>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:10

  unicdima написав:услышал такую отмазку про маски- Я в маске задыхаюсь.
так может ты и есть больной, здоровый в маске не задыхается.

Вам больше 90 лет, что вы так переживаете про маски?
Уже быстрее бы заканчивали этот коронавирусный шапито.
Когда замечаю, что все начинают смотреть, как на идиота, вспоминаю, что не снял маску после посещения супермаркета. В Днепре смотрят на людей в масках, как на де***.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:35

Прошу прощения за длинную цитату.
Как сообщил профессор ХМАПО Виктор Корсунов, консультирующий инфекционку, сейчас в медицинском учреждении "обстановка на грани взрыва" из-за чрезвычайной эмоциональной и физической нагрузки, которая ложится на плечи медиков.

В воскресенье в ОГА состоялось совещание по инфекционной больнице, на которой Корсунов рассказал о критической ситуации в больнице. "Кажется, что услышали. Планы верные - сформировать внешние дополнительные бригады персонала, оптимизировать движение пациентов с подозрением на COVID-19, открыть дополнительные больницы для приема больных. Посмотрим на действия уже с понедельника", - написал он в фейсбуке.

Коронавірус. Відповіді на поширені питання
По информации Харьковской ОГА, сейчас областная инфекционная больница заполнена на 88% (заняты 175 коек из 200). Однако благодаря перераспределению пациентов в другие медучреждения с понедельника этот показатель должен опуститься до 50%. При этом с сложившейся ситуации в областной администрации обвинили руководителя инфекционки Павла Нартова: мол, менеджер якобы не предпринимал никаких шагов, чтобы разгрузить больницу.

https://lb.ua/society/2020/05/24/458265_harkovskoy_bolnitse.html
"Стою на асфальте я, в лыжи обутый..."
Как-то не понимаю, какая "грань взрыва" и " чрезвычайная нагрузка" при 175 занятых койках из 200 и какой смысл переводить ковидных больных из специализированной инфекционной больницы, приспособленной как раз для инфекционных больных, в обычные больницы для того, чтобы инфекционка была полупустая?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 17:48

  ЛАД написав:какой смысл переводить ковидных больных из специализированной инфекционной больницы, приспособленной как раз для инфекционных больных, в обычные больницы для того, чтобы инфекционка была полупустая?

Основная фишка инфекционок - отдельные одиночные боксы для тех, у кого неизвестен диагноз. Пациентов с одинаковым диагнозом уже можно селить толпой в одну палату. Т. е., можно половину точно больных отселить одной перевозкой, а в пустые палаты заселять новых из одиночных боксов.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Как-то не понимаю, какая "грань взрыва" и " чрезвычайная нагрузка"

Думаю проблема в количестве персонала, обслуживающего эти койки, плюс часть из них, я так понял, тоже заразилась...

  safonovstanislav написав:Пациентов с одинаковым диагнозом уже можно селить толпой в одну палату.

о, это интересно. А если человек уже на подходе к выздоровлению, пролежал например уже недели две три.. и тут к нему заселяют свежего кашляющего, и он выкашливает ему опять тысячи вирусных частиц... или иммунная система справится?
st512
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:31

  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Пациентов с одинаковым диагнозом уже можно селить толпой в одну палату.

о как :)я наверно у вас или вашего родственника лечился... :D , я как то попал в инфекционку с сольмонелезом, 2 соседа по палате лежали с потерей зрения :) (диагноз объяснять? )вышел после инфекционной ангины :)...как-то так девочки :)
ukrsateks
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:35

  st512 написав:о, это интересно. А если человек уже на подходе к выздоровлению, пролежал например уже недели две три.. и тут к нему заселяют свежего кашляющего, и он выкашливает ему опять тысячи вирусных частиц... или иммунная система справится?

Справится, конечно. Важна начальная доза заражения, т. к. вирус размножается в геометрической прогрессии, а иммунной системе нужно время, чтоб среагировать. Если иммунная система уже находится в состоянии борьбы именно с этим вирусом, лишняя порция вирусов никак не повлияет.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 18:48

  ukrsateks написав:
  safonovstanislav написав:
  ЛАД написав:Пациентов с одинаковым диагнозом уже можно селить толпой в одну палату.

о как :)я наверно у вас или вашего родственника лечился... :D , я как то попал в инфекционку с сольмонелезом, 2 соседа по палате лежали с потерей зрения :) (диагноз объяснять? )вышел после инфекционной ангины :)...как-то так девочки :)

Вы просто в Украине лечились. Чем тяжелее вы будете болеть, тем больше денег потратите на лекарства и отдадите денег врачам. Для медсистемы сплошные плюсы. А если умрёте, ещё и похоронщики получат деньги от ваших родственников
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:09

С 1 июня запускают поезда дальнего следования. Билеты не продают. :shock: У меня вопрос - поезда пустые поедут :roll: или кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать) :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:17

Естественный отбор ...отрицательный!

  varlo написав:Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 травня 2020 року до Центру надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.

"Грузите апельсины бочками!" ... :P
Аналитическим отделом группы проанализированы данные эпидемиологической ситуации по сравнительным характеристикам сигнальных показателей за март-апрель 2020 г. (период №1) и период с 1 по 20 мая 2020 г. (период №2) Расчеты велись по среднедневным показателям.
Сравнительные результаты периода №2 по отношению к периоду №1 следующие
1. Общая инфекционная заболеваемость увеличилась на 16,8%
2. Заболеваемость пневмонией увеличилась на 31,4%
3. Заболеваемость среди медицинского персонала возросла на 40,1%
4. Заполняемость специализированного коечного фонда выросла на 32.7% При этом данный показатель по областям характеризуется резким дисбалансом отражающим местную эпидемиологическую ситуацию. В некоторых областях специализированный фонд исчерпан или близок к этому.
В то же время официальные данные за сравнительный период показывают 12% снижение количества заболевших COVID-19 и на основании этого принимает комплекс мер направленных на ослабление карантинных норм.
Самый главный вопрос - если уровень заболевания COVID-19 снижается, то какое инфекционное заболевание обеспечивает рост общей инфекционной заболеваемости?
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:20

  fler написав:С 1 июня запускают поезда дальнего следования. Билеты не продают. :shock: У меня вопрос - поезда пустые поедут :roll: или кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать) :roll:


Самолеты уже запускали и 12, и 23 мая, дошла очередь до поездов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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