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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1301130213031304

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:21

  19yuriy91 написав:у товарища брата с женой выявили корону.
оба педагоги, на карантине.
прошёл в лёгкой форме, из симптомов, запомнилось - потеря вкуса и запаха, боль в горле
последующие тесты показали отр.резул.
киев.обл.


Сколько лет?
Хронические заболевания есть или абсолютно здоровы?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Очень неплохо было бы обнаруживать и изолировать как можно больше больных, не ожидая пока они перезаразят ещё кучу народа.

Как бы те, у кого позитивный тест, и так изолируются, или дома или в больницах, если тяжелые.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Заместитель директора по науке НИИ им. Мечникова Николай Филатов выступил с заявлением, что считает глупостью поголовный «маскарад», уличную дезинфекцию, сегрегацию стариков и другие меры, предпринимаемые властями. Николай Филатов идет против общей истерики и заставляет взглянуть на борьбу с пандемией коронавируса под новым углом. Филатов — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова. Он был главным эпидемиологом Москвы еще в конце 1980-х, а затем стал главным санврачом столицы. У него более 300 научных работ, среди которых монографии и вузовские учебники. 20 апреля он был одним из 8 экспертов, которых пригласили на совещание с президентом России Владимиром Путиным, где обсуждалась стратегия борьбы с COVID-19. Его рекомендации были проигнорированы эффективными менеджерами. Сейчас, спустя два месяца, Филатов по-прежнему удивлен, насколько раздута проблема и непрофессиональны принимаемые решения.
https://m.business-gazeta.ru/article/468419
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав: У меня вопрос - поезда пустые поедут :roll: или кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать) :roll:

Так не приказ же всі запускати, а лише дозвіл для можливого запуску з дотриманням певних санітарних норм. Напевно готуються не поспішаючи.
Буде попит, то й за добу викуплять. На скільки розумію, там лише частина потягів має поїхати. Сам чекаю на запуск рейсів і відкриття продажі за добу до рейсу цілком влаштує половину пасажирів.
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