Сколько лет?
Хронические заболевания есть или абсолютно здоровы?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:21
Сколько лет?
Хронические заболевания есть или абсолютно здоровы?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Заместитель директора по науке НИИ им. Мечникова Николай Филатов выступил с заявлением, что считает глупостью поголовный «маскарад», уличную дезинфекцию, сегрегацию стариков и другие меры, предпринимаемые властями. Николай Филатов идет против общей истерики и заставляет взглянуть на борьбу с пандемией коронавируса под новым углом. Филатов — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова. Он был главным эпидемиологом Москвы еще в конце 1980-х, а затем стал главным санврачом столицы. У него более 300 научных работ, среди которых монографии и вузовские учебники. 20 апреля он был одним из 8 экспертов, которых пригласили на совещание с президентом России Владимиром Путиным, где обсуждалась стратегия борьбы с COVID-19. Его рекомендации были проигнорированы эффективными менеджерами. Сейчас, спустя два месяца, Филатов по-прежнему удивлен, насколько раздута проблема и непрофессиональны принимаемые решения.
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так не приказ же всі запускати, а лише дозвіл для можливого запуску з дотриманням певних санітарних норм. Напевно готуються не поспішаючи.
Буде попит, то й за добу викуплять. На скільки розумію, там лише частина потягів має поїхати. Сам чекаю на запуск рейсів і відкриття продажі за добу до рейсу цілком влаштує половину пасажирів.
Додано: Пон 25 тра, 2020 20:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Третье место в мире по заболевшим при не самом большом населении, этот Филатов видимо хотел, чтобы россияне как всегда за лидерство боролись.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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