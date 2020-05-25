Додано: Пон 25 тра, 2020 19:38

Заместитель директора по науке НИИ им. Мечникова Николай Филатов выступил с заявлением, что считает глупостью поголовный «маскарад», уличную дезинфекцию, сегрегацию стариков и другие меры, предпринимаемые властями. Николай Филатов идет против общей истерики и заставляет взглянуть на борьбу с пандемией коронавируса под новым углом. Филатов — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова. Он был главным эпидемиологом Москвы еще в конце 1980-х, а затем стал главным санврачом столицы. У него более 300 научных работ, среди которых монографии и вузовские учебники. 20 апреля он был одним из 8 экспертов, которых пригласили на совещание с президентом России Владимиром Путиным, где обсуждалась стратегия борьбы с COVID-19. Его рекомендации были проигнорированы эффективными менеджерами. Сейчас, спустя два месяца, Филатов по-прежнему удивлен, насколько раздута проблема и непрофессиональны принимаемые решения.