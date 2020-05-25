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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:00
st512 написав: ЛАД написав:
Как-то не понимаю, какая "грань взрыва" и " чрезвычайная нагрузка"
Думаю проблема в количестве персонала, обслуживающего эти койки, плюс часть из них, я так понял, тоже заразилась...
.....
С персоналом проблема. 20 человек заболели. Но для решения этой проблемы формируют дополнительные бригады.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:02
Вкладчик1234 написав: ЛАД написав:
Если есть ещё 25 свободных мест, то зачем устраивать танцы с бубном и переселять больных в другие больницы?
Выбить и распилить побольше бюджета?
Каким образом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:10
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: ЛАД написав:
Если есть ещё 25 свободных мест, то зачем устраивать танцы с бубном и переселять больных в другие больницы?
Выбить и распилить побольше бюджета?
Каким образом?
Сказать, что "если не выделят денег на новые места в больницах, персонал, СИЗ, и т.д. - то все умрут"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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