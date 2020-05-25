С персоналом проблема. 20 человек заболели. Но для решения этой проблемы формируют дополнительные бригады.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:00
С персоналом проблема. 20 человек заболели. Но для решения этой проблемы формируют дополнительные бригады.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:02
Каким образом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:10
Сказать, что "если не выделят денег на новые места в больницах, персонал, СИЗ, и т.д. - то все умрут"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 25 тра, 2020 23:05
в США от коронавируса умерло 100 000 человек.
Для державы, которая для спасения одного рядового Райана подымает эскадрильи самолётов и гонит суда на край света, весьма ощутимые моральные потери.
Чуть меньше пока всех потерь США в Первой мировой войне, но скоро коронавирус тут обгонит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 25 тра, 2020 23:19
Ответ частично у меня в подписи. Умирать от других болезней не страшно,а вот от коронавируса очень страшно.
2-е сейчас модно тренд тестировать , я тоже поддался , о чем сожалею лучше б две пиццьі заказал Или на мороженное потратили , так нет дал нажиться поганой фарм мафии
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
Зараз переглядають цей форум: Moneta, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|