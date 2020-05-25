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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1302130313041305

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:00

  st512 написав:
  ЛАД написав:Как-то не понимаю, какая "грань взрыва" и " чрезвычайная нагрузка"

Думаю проблема в количестве персонала, обслуживающего эти койки, плюс часть из них, я так понял, тоже заразилась...
.....

С персоналом проблема. 20 человек заболели. Но для решения этой проблемы формируют дополнительные бригады.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:02

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Если есть ещё 25 свободных мест, то зачем устраивать танцы с бубном и переселять больных в другие больницы?

Выбить и распилить побольше бюджета?

Каким образом? :shock:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:10

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Если есть ещё 25 свободных мест, то зачем устраивать танцы с бубном и переселять больных в другие больницы?

Выбить и распилить побольше бюджета?

Каким образом? :shock:

Сказать, что "если не выделят денег на новые места в больницах, персонал, СИЗ, и т.д. - то все умрут"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:05

в США от коронавируса умерло 100 000 человек.

Для державы, которая для спасения одного рядового Райана подымает эскадрильи самолётов и гонит суда на край света, весьма ощутимые моральные потери.
Чуть меньше пока всех потерь США в Первой мировой войне, но скоро коронавирус тут обгонит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:19

  Uppi написав:
Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?

Ответ частично у меня в подписи. Умирать от других болезней не страшно,а вот от коронавируса очень страшно.
2-е сейчас модно тренд тестировать , я тоже поддался , о чем сожалею лучше б две пиццьі заказал Или на мороженное потратили , так нет дал нажиться поганой фарм мафии :(
Диалог на похоронах.
— Скажите, отчего он умер? От Коронавируса?
— Да нет же, от сердечного приступа!
—От сердечного приступа? Ну, это не страшно
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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