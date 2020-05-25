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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:00
st512 написав: ЛАД написав:
Как-то не понимаю, какая "грань взрыва" и " чрезвычайная нагрузка"
Думаю проблема в количестве персонала, обслуживающего эти койки, плюс часть из них, я так понял, тоже заразилась...
.....
С персоналом проблема. 20 человек заболели. Но для решения этой проблемы формируют дополнительные бригады.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:02
Вкладчик1234 написав: ЛАД написав:
Если есть ещё 25 свободных мест, то зачем устраивать танцы с бубном и переселять больных в другие больницы?
Выбить и распилить побольше бюджета?
Каким образом?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:10
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: ЛАД написав:
Если есть ещё 25 свободных мест, то зачем устраивать танцы с бубном и переселять больных в другие больницы?
Выбить и распилить побольше бюджета?
Каким образом?
Сказать, что "если не выделят денег на новые места в больницах, персонал, СИЗ, и т.д. - то все умрут"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 25 тра, 2020 23:05
в США от коронавируса умерло 100 000 человек.
Для державы, которая для спасения одного рядового Райана подымает эскадрильи самолётов и гонит суда на край света, весьма ощутимые моральные потери.
Чуть меньше пока всех потерь США в Первой мировой войне, но скоро коронавирус тут обгонит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 23:19
Uppi написав:
Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?
Ответ частично у меня в подписи. Умирать от других болезней не страшно,а вот от коронавируса очень страшно.
2-е сейчас модно тренд тестировать , я тоже поддался , о чем сожалею лучше б две пиццьі заказал Или на мороженное потратили , так нет дал нажиться поганой фарм мафии
Диалог на похоронах.
— Скажите, отчего он умер? От Коронавируса?
— Да нет же, от сердечного приступа!
—От сердечного приступа? Ну, это не страшно
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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Додано: Вів 26 тра, 2020 07:33
shapo написав: 19yuriy91 написав:
у товарища брата с женой выявили корону.
оба педагоги, на карантине.
прошёл в лёгкой форме, из симптомов, запомнилось - потеря вкуса и запаха, боль в горле
последующие тесты показали отр.резул.
киев.обл.
Сколько лет?
Хронические заболевания есть или абсолютно здоровы?
лет 55+
насчёт хронических заболеваний не в курсе, люди обычные, не адепты зож, но и не "работают на аптеку"
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Додано: Вів 26 тра, 2020 07:50
Вкладчик1234 написав:
Круто весь мир разыграли
Некоторые уже устали "воевать" с короной, и объявили "перемогу" со снятием ограничений
Жду продолжения
в чём суть розыгрыша?
преувеличение опасности и смертности?
и сколько ресурсов необходимо для реализации этой затеи?
и главное - каковы цели этого розыгрыша?
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