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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1302130313041305

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:00

  st512 написав:
  ЛАД написав:Как-то не понимаю, какая "грань взрыва" и " чрезвычайная нагрузка"

Думаю проблема в количестве персонала, обслуживающего эти койки, плюс часть из них, я так понял, тоже заразилась...
.....

С персоналом проблема. 20 человек заболели. Но для решения этой проблемы формируют дополнительные бригады.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:02

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Если есть ещё 25 свободных мест, то зачем устраивать танцы с бубном и переселять больных в другие больницы?

Выбить и распилить побольше бюджета?

Каким образом? :shock:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 22:10

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Если есть ещё 25 свободных мест, то зачем устраивать танцы с бубном и переселять больных в другие больницы?

Выбить и распилить побольше бюджета?

Каким образом? :shock:

Сказать, что "если не выделят денег на новые места в больницах, персонал, СИЗ, и т.д. - то все умрут"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:05

в США от коронавируса умерло 100 000 человек.

Для державы, которая для спасения одного рядового Райана подымает эскадрильи самолётов и гонит суда на край света, весьма ощутимые моральные потери.
Чуть меньше пока всех потерь США в Первой мировой войне, но скоро коронавирус тут обгонит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:19

  Uppi написав:
Вот именно это не понятно . Зачем мониторить , бороться нужно ! Почему тогда не мониторим другие заболевания и инфекции?

Ответ частично у меня в подписи. Умирать от других болезней не страшно,а вот от коронавируса очень страшно.
2-е сейчас модно тренд тестировать , я тоже поддался , о чем сожалею лучше б две пиццьі заказал Или на мороженное потратили , так нет дал нажиться поганой фарм мафии :(
Диалог на похоронах.
— Скажите, отчего он умер? От Коронавируса?
— Да нет же, от сердечного приступа!
—От сердечного приступа? Ну, это не страшно
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 07:33

  shapo написав:
  19yuriy91 написав:у товарища брата с женой выявили корону.
оба педагоги, на карантине.
прошёл в лёгкой форме, из симптомов, запомнилось - потеря вкуса и запаха, боль в горле
последующие тесты показали отр.резул.
киев.обл.


Сколько лет?
Хронические заболевания есть или абсолютно здоровы?


лет 55+
насчёт хронических заболеваний не в курсе, люди обычные, не адепты зож, но и не "работают на аптеку" :)
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 07:50

  Вкладчик1234 написав:Круто весь мир разыграли :)

Некоторые уже устали "воевать" с короной, и объявили "перемогу" со снятием ограничений :)

Жду продолжения


в чём суть розыгрыша?
преувеличение опасности и смертности?
и сколько ресурсов необходимо для реализации этой затеи?
и главное - каковы цели этого розыгрыша?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 21584 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 339 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 910 випадків;
Волинська область — 805 випадків;
Дніпропетровська область — 895 випадків;
Донецька область — 155 випадків;
Житомирська область — 647 випадків;
Закарпатська область — 1092 випадки;
Запорізька область — 416 випадків;
Івано-Франківська область — 1306 випадків;
Кіровоградська область — 482 випадки;
м. Київ — 2710 випадків;
Київська область — 1458 випадків;
Львівська область — 1405 випадків;
Луганська область — 44 випадки;
Миколаївська область — 281 випадок;
Одеська область — 842 випадки;
Полтавська область — 267 випадків;
Рівненська область — 1475 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1124 випадки;
Харківська область — 930 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 370 випадків;
Чернівецька область — 3101 випадок;
Черкаська область — 392 випадки;
Чернігівська область — 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:34

  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:Круто весь мир разыграли :)

Некоторые уже устали "воевать" с короной, и объявили "перемогу" со снятием ограничений :)

Жду продолжения


в чём суть розыгрыша?
преувеличение опасности и смертности?
и сколько ресурсов необходимо для реализации этой затеи?
и главное - каковы цели этого розыгрыша?


В таких випадках теорій завжди дуже багато ... Насправді в більшості випадків вигодоотримувачі ( а такі завжди бувають ) просто найперші скористалися нагодою і "осідлали хвилю" . В чому конкретно , де і як - напевно навіть в різних регіонах мета буде різна . Від елементарного бізнесу до посилення контролю над населенням .
Щоб були якісь глобальні наслідки однакові приблизно скрізь - дуже сумнівно - бо навіть вірус розлізся по світу дуже нерівномірно ...
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