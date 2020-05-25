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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1303130413051306

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:46

  varlo написав:Почему от COVID-19 умирают молодые и чем опасна полная изоляция. Интервью с эпидемиологом
https://www.obozrevatel.com/society/vrachi-zarazhayutsya-covid-19-potomu-chto-lyudi-vrut.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription


От як тільки дочитав до речення , що ПРЦ тест більш правильний - зразу закрив статтю ... Навіть мазок з правої чи лівої ніздрі показують різні результати ... Художній свист і роздуми щоб наповнити об"єм ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:55

  Puente написав:
  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:Круто весь мир разыграли :)

Некоторые уже устали "воевать" с короной, и объявили "перемогу" со снятием ограничений :)

Жду продолжения


в чём суть розыгрыша?
преувеличение опасности и смертности?
и сколько ресурсов необходимо для реализации этой затеи?
и главное - каковы цели этого розыгрыша?


В таких випадках теорій завжди дуже багато ... Насправді в більшості випадків вигодоотримувачі ( а такі завжди бувають ) просто найперші скористалися нагодою і "осідлали хвилю" . В чому конкретно , де і як - напевно навіть в різних регіонах мета буде різна . Від елементарного бізнесу до посилення контролю над населенням .
Щоб були якісь глобальні наслідки однакові приблизно скрізь - дуже сумнівно - бо навіть вірус розлізся по світу дуже нерівномірно ...


просто найперші скористалися нагодою і "осідлали хвилю" вот с этим и этим - різних регіонах мета буде різна согласен, сам такого же мнения
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:57

как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.

наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:25

  adeges написав:как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.

наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду

А когда у нас было 15000+?
Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:27

  freeze написав:в США от коронавируса умерло 100 000 человек.

Для державы, которая для спасения одного рядового Райана подымает эскадрильи самолётов и гонит суда на край света, весьма ощутимые моральные потери.
Чуть меньше пока всех потерь США в Первой мировой войне, но скоро коронавирус тут обгонит.

Ну и ничего. Хватит воевать только на чужих территориях, пусть ощутят на себя, как это нести потери мирного населения. Им еще и Хиросима аукнется.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:45

  vetka написав:Ну и ничего. Хватит воевать только на чужих территориях, пусть ощутят на себя, как это нести потери мирного населения. Им еще и Хиросима аукнется.

ИМХО Рассуждение на уровне пропаганды ссср, и "як добре, що у сусіда корова здохла..." а то что эта корова давала молоко, которое иногда получали и твои дети... то уже вторично... типичный пример классовой ненависти выработанная еще при совке. :roll:
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