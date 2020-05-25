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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:46
От як тільки дочитав до речення , що ПРЦ тест більш правильний - зразу закрив статтю ... Навіть мазок з правої чи лівої ніздрі показують різні результати ... Художній свист і роздуми щоб наповнити об"єм ...
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Puente
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:55
просто найперші скористалися нагодою і "осідлали хвилю"
Puente написав: 19yuriy91 написав: Вкладчик1234 написав:
Круто весь мир разыграли
Некоторые уже устали "воевать" с короной, и объявили "перемогу" со снятием ограничений
Жду продолжения
в чём суть розыгрыша?
преувеличение опасности и смертности?
и сколько ресурсов необходимо для реализации этой затеи?
и главное - каковы цели этого розыгрыша?
В таких випадках теорій завжди дуже багато ... Насправді в більшості випадків вигодоотримувачі ( а такі завжди бувають ) просто найперші скористалися нагодою і "осідлали хвилю"
. В чому конкретно , де і як - напевно навіть в різних регіонах мета буде різна
. Від елементарного бізнесу до посилення контролю над населенням .
Щоб були якісь глобальні наслідки однакові приблизно скрізь - дуже сумнівно - бо навіть вірус розлізся по світу дуже нерівномірно ...
вот с этим и этим - різних регіонах мета буде різна
согласен, сам такого же мнения
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19yuriy91
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:57
как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.
наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:25
adeges написав:
как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.
наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду
А когда у нас было 15000+?
Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:27
freeze написав:
в США от коронавируса умерло 100 000 человек.
Для державы, которая для спасения одного рядового Райана подымает эскадрильи самолётов и гонит суда на край света, весьма ощутимые моральные потери.
Чуть меньше пока всех потерь США в Первой мировой войне, но скоро коронавирус тут обгонит.
Ну и ничего. Хватит воевать только на чужих территориях, пусть ощутят на себя, как это нести потери мирного населения. Им еще и Хиросима аукнется.
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vetka
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:45
vetka написав:
Ну и ничего. Хватит воевать только на чужих территориях, пусть ощутят на себя, как это нести потери мирного населения. Им еще и Хиросима аукнется.
ИМХО Рассуждение на уровне пропаганды ссср, и "як добре, що у сусіда корова здохла..." а то что эта корова давала молоко, которое иногда получали и твои дети... то уже вторично... типичный пример классовой ненависти выработанная еще при совке.
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