Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1303130413051306 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 47 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 223 Додано: Вів 26 тра, 2020 09:46 varlo написав: Почему от COVID-19 умирают молодые и чем опасна полная изоляция. Интервью с эпидемиологом

https://www.obozrevatel.com/society/vrachi-zarazhayutsya-covid-19-potomu-chto-lyudi-vrut.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription Почему от COVID-19 умирают молодые и чем опасна полная изоляция. Интервью с эпидемиологом



От як тільки дочитав до речення , що ПРЦ тест більш правильний - зразу закрив статтю ... Навіть мазок з правої чи лівої ніздрі показують різні результати ... Художній свист і роздуми щоб наповнити об"єм ... От як тільки дочитав до речення , що ПРЦ тест більш правильний - зразу закрив статтю ... Навіть мазок з правої чи лівої ніздрі показують різні результати ... Художній свист і роздуми щоб наповнити об"єм ... Puente Повідомлень: 3154 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 09:55 Puente написав: 19yuriy91 написав: Вкладчик1234 написав: Круто весь мир разыграли



Некоторые уже устали "воевать" с короной, и объявили "перемогу" со снятием ограничений



Жду продолжения Круто весь мир разыгралиНекоторые уже устали "воевать" с короной, и объявили "перемогу" со снятием ограниченийЖду продолжения



в чём суть розыгрыша?

преувеличение опасности и смертности?

и сколько ресурсов необходимо для реализации этой затеи?

и главное - каковы цели этого розыгрыша? в чём суть розыгрыша?преувеличение опасности и смертности?и сколько ресурсов необходимо для реализации этой затеи?и главное - каковы цели этого розыгрыша?



В таких випадках теорій завжди дуже багато ... Насправді в більшості випадків вигодоотримувачі ( а такі завжди бувають ) просто найперші скористалися нагодою і "осідлали хвилю" . В чому конкретно , де і як - напевно навіть в різних регіонах мета буде різна . Від елементарного бізнесу до посилення контролю над населенням .

Щоб були якісь глобальні наслідки однакові приблизно скрізь - дуже сумнівно - бо навіть вірус розлізся по світу дуже нерівномірно ... В таких випадках теорій завжди дуже багато ... Насправді в більшості випадків вигодоотримувачі ( а такі завжди бувають ). В чому конкретно , де і як - напевно навіть в. Від елементарного бізнесу до посилення контролю над населенням .Щоб були якісь глобальні наслідки однакові приблизно скрізь - дуже сумнівно - бо навіть вірус розлізся по світу дуже нерівномірно ...



просто найперші скористалися нагодою і "осідлали хвилю" вот с этим и этим - різних регіонах мета буде різна согласен, сам такого же мнения вот с этим и этим -согласен, сам такого же мнения 19yuriy91 Повідомлень: 2730 З нами з: 15.09.12 Подякував: 246 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 09:57 как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.



наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3045 З нами з: 14.03.06 Подякував: 183 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 10:25 adeges написав: как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.



наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду

А когда у нас было 15000+?

Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов. А когда у нас было 15000+?Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16595 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 10:27 freeze написав: в США от коронавируса умерло 100 000 человек.



Для державы, которая для спасения одного рядового Райана подымает эскадрильи самолётов и гонит суда на край света, весьма ощутимые моральные потери.

Чуть меньше пока всех потерь США в Первой мировой войне, но скоро коронавирус тут обгонит. в США от коронавируса умерло 100 000 человек.Для державы, которая для спасения одного рядового Райана подымает эскадрильи самолётов и гонит суда на край света, весьма ощутимые моральные потери.Чуть меньше пока всех потерь США в Первой мировой войне, но скоро коронавирус тут обгонит.

Ну и ничего. Хватит воевать только на чужих территориях, пусть ощутят на себя, как это нести потери мирного населения. Им еще и Хиросима аукнется. Ну и ничего. Хватит воевать только на чужих территориях, пусть ощутят на себя, как это нести потери мирного населения. Им еще и Хиросима аукнется. vetka Повідомлень: 6442 З нами з: 04.03.14 Подякував: 401 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 10:45 vetka написав: Ну и ничего. Хватит воевать только на чужих территориях, пусть ощутят на себя, как это нести потери мирного населения. Им еще и Хиросима аукнется. Ну и ничего. Хватит воевать только на чужих территориях, пусть ощутят на себя, как это нести потери мирного населения. Им еще и Хиросима аукнется.

ИМХО Рассуждение на уровне пропаганды ссср, и "як добре, що у сусіда корова здохла..." а то что эта корова давала молоко, которое иногда получали и твои дети... то уже вторично... типичный пример классовой ненависти выработанная еще при совке. ИМХО Рассуждение на уровне пропаганды ссср, и "як добре, що у сусіда корова здохла..." а то что эта корова давала молоко, которое иногда получали и твои дети... то уже вторично... типичный пример классовой ненависти выработанная еще при совке. _Mykola_ Повідомлень: 3746 З нами з: 09.02.09 Подякував: 532 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1303130413051306 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6964 1561423

ЛОБ П'ят 22 тра, 2020 10:53