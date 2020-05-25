|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:46
От як тільки дочитав до речення , що ПРЦ тест більш правильний - зразу закрив статтю ... Навіть мазок з правої чи лівої ніздрі показують різні результати ... Художній свист і роздуми щоб наповнити об"єм ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 3160
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:55
просто найперші скористалися нагодою і "осідлали хвилю"
Puente написав: 19yuriy91 написав: Вкладчик1234 написав:
Круто весь мир разыграли
Некоторые уже устали "воевать" с короной, и объявили "перемогу" со снятием ограничений
Жду продолжения
в чём суть розыгрыша?
преувеличение опасности и смертности?
и сколько ресурсов необходимо для реализации этой затеи?
и главное - каковы цели этого розыгрыша?
В таких випадках теорій завжди дуже багато ... Насправді в більшості випадків вигодоотримувачі ( а такі завжди бувають ) просто найперші скористалися нагодою і "осідлали хвилю"
. В чому конкретно , де і як - напевно навіть в різних регіонах мета буде різна
. Від елементарного бізнесу до посилення контролю над населенням .
Щоб були якісь глобальні наслідки однакові приблизно скрізь - дуже сумнівно - бо навіть вірус розлізся по світу дуже нерівномірно ...
вот с этим и этим - різних регіонах мета буде різна
согласен, сам такого же мнения
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2731
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:57
как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.
наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3046
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 10:25
adeges написав:
как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.
наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду
А когда у нас было 15000+?
Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 16595
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4481 раз.
- Подякували: 4155 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 26 тра, 2020 10:27
freeze написав:
в США от коронавируса умерло 100 000 человек.
Для державы, которая для спасения одного рядового Райана подымает эскадрильи самолётов и гонит суда на край света, весьма ощутимые моральные потери.
Чуть меньше пока всех потерь США в Первой мировой войне, но скоро коронавирус тут обгонит.
Ну и ничего. Хватит воевать только на чужих территориях, пусть ощутят на себя, как это нести потери мирного населения. Им еще и Хиросима аукнется.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6444
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 1075 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 10:45
vetka написав:
Ну и ничего. Хватит воевать только на чужих территориях, пусть ощутят на себя, как это нести потери мирного населения. Им еще и Хиросима аукнется.
ИМХО Рассуждение на уровне пропаганды ссср, и "як добре, що у сусіда корова здохла..." а то что эта корова давала молоко, которое иногда получали и твои дети... то уже вторично... типичный пример классовой ненависти выработанной еще при совке.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3747
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 532 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:34
_Mykola_ написав: vetka написав:
Ну и ничего. Хватит воевать только на чужих территориях, пусть ощутят на себя, как это нести потери мирного населения. Им еще и Хиросима аукнется.
ИМХО Рассуждение на уровне пропаганды ссср, и "як добре, що у сусіда корова здохла..." а то что эта корова давала молоко, которое иногда получали и твои дети... то уже вторично... типичный пример классовой ненависти выработанной еще при совке.
Ого, вот это ретрограднуло вас по-меркурийски не кисло. То есть, по вашему, с Хиросимой они поступили правильно?
ПС. США нам вообще-то далеко не соседи и не такие пушистые, как вы их себе представляете. И молоко американское от американской коровы я лично даже и не пробовала.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6444
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 1075 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:12
freeze написав:
подрабатывает в доме престарелых сиделкой.
Несмотря на юный возраст всё не так легко
От вируса не спрятаться ни в доме престарелых ни в интернате.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3842
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 783 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:16
vetka написав: _Mykola_ написав: vetka написав:
Ну и ничего. Хватит воевать только на чужих территориях, пусть ощутят на себя, как это нести потери мирного населения. Им еще и Хиросима аукнется.
ИМХО Рассуждение на уровне пропаганды ссср, и "як добре, що у сусіда корова здохла..." а то что эта корова давала молоко, которое иногда получали и твои дети... то уже вторично... типичный пример классовой ненависти выработанной еще при совке.
Ого, вот это ретрограднуло вас по-меркурийски не кисло. То есть, по вашему, с Хиросимой они поступили правильно?
ПС. США нам вообще-то далеко не соседи и не такие пушистые, как вы их себе представляете. И молоко американское от американской коровы я лично даже и не пробовала.
С Хиросимой и Нагасаки поступили правильно. Буквально сразу война закончилась.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 672
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:18
vetka
В июле 1945 года японцы имели возможность принять ультиматум и капитулировать. Они этой возможностью не воспользовались, после чего США завершило 2МВ с минимальными жертвами для _своих_ людей.
Странно было бы требовать (от любого правительства) воевать средствами, которые влекут больше жертв в собственной армии.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2977
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 869 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6964
|1561447
|
П'ят 22 тра, 2020 10:53
ЛОБ
|