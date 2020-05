Додано: Вів 26 тра, 2020 12:23

ЛАД написав: adeges написав: как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.



наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду

А когда у нас было 15000+?

Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов. А когда у нас было 15000+?Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов.



я серинскриншотю, когда не забываю, колво тестов по дням с сайта украинской правды. 23 числа было 18000+. но это не единственный день, просто сейчас не вижу всех дней я серинскриншотю, когда не забываю, колво тестов по дням с сайта украинской правды. 23 числа было 18000+. но это не единственный день, просто сейчас не вижу всех дней

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California