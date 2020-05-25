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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:18
vetka написав:
Ого, вот это ретрограднуло вас по-меркурийски не кисло. То есть, по вашему, с Хиросимой они поступили правильно?
Вы бы поинтересовались что японцы творили в Нанкине, Манчжурии и с военнопленными англо-саксами прежде чем лить слезы по бедной Хиросиме.
Немцы следы Холокоста уничтожали, а японцы устраивали его в центре китайских и др.городов юго-восточной азии.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:20
Уважаемые форумчане, подскажите, где публикуют ежедневно показатели по областям/городам для смягчения/ужесточения карантина? На сайтах МОЗ и центра гражданского здоровья не нашёл, а Степашка обещал (как и зарплату за март)
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:23
ЛАД написав: adeges написав:
как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.
наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду
А когда у нас было 15000+?
Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов.
я серинскриншотю, когда не забываю, колво тестов по дням с сайта украинской правды. 23 числа было 18000+. но это не единственный день, просто сейчас не вижу всех дней
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:36
juristkostya написав:vetka
В июле 1945 года японцы имели возможность принять ультиматум и капитулировать. Они этой возможностью не воспользовались, после чего США завершило 2МВ с минимальными жертвами для _своих_ людей.
Странно было бы требовать (от любого правительства) воевать средствами, которые влекут больше жертв в собственной армии.
То есть вы оправдываете сброс атомной бомбы на мирных жителей? Все, вопросов больше не имею.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:43
vetka написав:
Ого, вот это ретрограднуло вас по-меркурийски не кисло. То есть, по вашему, с Хиросимой они поступили правильно?
ПС. США нам вообще-то далеко не соседи и не такие пушистые, как вы их себе представляете. И молоко американское от американской коровы я лично даже и не пробовала.
Хиросима рано или поздно случилась бы и в более тяжелом масштабе, на тот момент, к счастью всего мира, не было разработано более мощных бомб, и весь мир увидел что это и почему применять это нельзя, и очень вероятно что не будь Хиросимы и Нагасаки, то в 1961 была бы последняя мировая ядерная война...
О правильности применения я не говорил, и это безусловно ужасное трагическое событие в мировой истории.
Демонизировать США это не нужно, если оценивать что делал ссср со СВОИМИ людьми за десятилетия, или во Вторую Мировую, то американская Хиросима, по масштабам мамного меньше. И, как знать что бы было у нас в 2014-2015 годах без поддержки штатов.
О соседях на севере и востоке, Вы же в курсе?
Не все так однозначно.
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