vetka написав:Ого, вот это ретрограднуло вас по-меркурийски не кисло. То есть, по вашему, с Хиросимой они поступили правильно?
Вы бы поинтересовались что японцы творили в Нанкине, Манчжурии и с военнопленными англо-саксами прежде чем лить слезы по бедной Хиросиме. Немцы следы Холокоста уничтожали, а японцы устраивали его в центре китайских и др.городов юго-восточной азии. Сорри за офтоп
Уважаемые форумчане, подскажите, где публикуют ежедневно показатели по областям/городам для смягчения/ужесточения карантина? На сайтах МОЗ и центра гражданского здоровья не нашёл, а Степашка обещал (как и зарплату за март)
juristkostya написав:vetka В июле 1945 года японцы имели возможность принять ультиматум и капитулировать. Они этой возможностью не воспользовались, после чего США завершило 2МВ с минимальными жертвами для _своих_ людей. Странно было бы требовать (от любого правительства) воевать средствами, которые влекут больше жертв в собственной армии.
То есть вы оправдываете сброс атомной бомбы на мирных жителей? Все, вопросов больше не имею.
vetka написав:Ого, вот это ретрограднуло вас по-меркурийски не кисло. То есть, по вашему, с Хиросимой они поступили правильно? ПС. США нам вообще-то далеко не соседи и не такие пушистые, как вы их себе представляете. И молоко американское от американской коровы я лично даже и не пробовала.
Хиросима рано или поздно случилась бы и в более тяжелом масштабе, на тот момент, к счастью всего мира, не было разработано более мощных бомб, и весь мир увидел что это и почему применять это нельзя, и очень вероятно что не будь Хиросимы и Нагасаки, то в 1961 была бы последняя мировая ядерная война... О правильности применения я не говорил, и это безусловно ужасное трагическое событие в мировой истории. Демонизировать США не нужно, если оценивать что делал ссср со СВОИМИ людьми за десятилетия, или во Вторую Мировую, то американская Хиросима, по масштабам намного меньше. И, как знать что бы было у нас в 2014-2015 годах без поддержки штатов. О соседях на севере и востоке, Вы же в курсе? Не все так однозначно.
Uppi написав:Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?
Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.
Вообще-то не только для мониторинга. Очень неплохо было бы обнаруживать и изолировать как можно больше больных, не ожидая пока они перезаразят ещё кучу народа.
карантин, це коли ізолють хворих, а у нас ізолюють здорових, кашель Лаврова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
fler написав:С 1 июня запускают поезда дальнего следования. Билеты не продают. У меня вопрос - поезда пустые поедут или кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать)
як взнати, що вже продають?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
fler написав:С 1 июня запускают поезда дальнего следования. Билеты не продают. У меня вопрос - поезда пустые поедут или кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать)
як взнати, що вже продають?
Вроде айтишник... Сайт укрзализниці по продаже билетов...
juristkostya написав:vetka В июле 1945 года японцы имели возможность принять ультиматум и капитулировать. Они этой возможностью не воспользовались, после чего США завершило 2МВ с минимальными жертвами для _своих_ людей. Странно было бы требовать (от любого правительства) воевать средствами, которые влекут больше жертв в собственной армии.
То есть вы оправдываете сброс атомной бомбы на мирных жителей? Все, вопросов больше не имею.
Абсолютно все страны-участники той войны отправляли тяжёлые бомардировщики бомбить города в глубоком тылу противника. Если вы полагаете, что "мирному жителю" приятнее погибнуть от "обычной" бомбы...ну, полагайте, это ни на что не влияет....