#<1 ... 1305130613071308> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 47 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 223 Додано: Вів 26 тра, 2020 12:18 vetka написав: Ого, вот это ретрограднуло вас по-меркурийски не кисло. То есть, по вашему, с Хиросимой они поступили правильно?

Ого, вот это ретрограднуло вас по-меркурийски не кисло. То есть, по вашему, с Хиросимой они поступили правильно?



Вы бы поинтересовались что японцы творили в Нанкине, Манчжурии и с военнопленными англо-саксами прежде чем лить слезы по бедной Хиросиме.

Немцы следы Холокоста уничтожали, а японцы устраивали его в центре китайских и др.городов юго-восточной азии.

Вы бы поинтересовались что японцы творили в Нанкине, Манчжурии и с военнопленными англо-саксами прежде чем лить слезы по бедной Хиросиме.

Немцы следы Холокоста уничтожали, а японцы устраивали его в центре китайских и др.городов юго-восточной азии.

Сорри за офтоп



наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду как я - как думал могут, хотя думал не всерьез - писал неделю назад, количество заболевших начали регулировать снижением количества тестов. опять 10000 вместо 15000+.наша демократическая страна как всегда говорит правду, только правду, но не полную правду

А когда у нас было 15000+?

Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов. А когда у нас было 15000+?Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов.



я серинскриншотю, когда не забываю, колво тестов по дням с сайта украинской правды. 23 числа было 18000+. но это не единственный день, просто сейчас не вижу всех дней

juristkostya написав: vetka

В июле 1945 года японцы имели возможность принять ультиматум и капитулировать. Они этой возможностью не воспользовались, после чего США завершило 2МВ с минимальными жертвами для _своих_ людей.

Странно было бы требовать (от любого правительства) воевать средствами, которые влекут больше жертв в собственной армии.

В июле 1945 года японцы имели возможность принять ультиматум и капитулировать. Они этой возможностью не воспользовались, после чего США завершило 2МВ с минимальными жертвами для _своих_ людей.

Странно было бы требовать (от любого правительства) воевать средствами, которые влекут больше жертв в собственной армии. В июле 1945 года японцы имели возможность принять ультиматум и капитулировать. Они этой возможностью не воспользовались, после чего США завершило 2МВ с минимальными жертвами для _своих_ людей.Странно было бы требовать (от любого правительства) воевать средствами, которые влекут больше жертв в собственной армии.

То есть вы оправдываете сброс атомной бомбы на мирных жителей? Все, вопросов больше не имею.

ПС. США нам вообще-то далеко не соседи и не такие пушистые, как вы их себе представляете. И молоко американское от американской коровы я лично даже и не пробовала. Ого, вот это ретрограднуло вас по-меркурийски не кисло. То есть, по вашему, с Хиросимой они поступили правильно?ПС. США нам вообще-то далеко не соседи и не такие пушистые, как вы их себе представляете. И молоко американское от американской коровы я лично даже и не пробовала.

Хиросима рано или поздно случилась бы и в более тяжелом масштабе, на тот момент, к счастью всего мира, не было разработано более мощных бомб, и весь мир увидел что это и почему применять это нельзя, и очень вероятно что не будь Хиросимы и Нагасаки, то в 1961 была бы последняя мировая ядерная война...

О правильности применения я не говорил, и это безусловно ужасное трагическое событие в мировой истории.

Демонизировать США не нужно, если оценивать что делал ссср со СВОИМИ людьми за десятилетия, или во Вторую Мировую, то американская Хиросима, по масштабам намного меньше. И, как знать что бы было у нас в 2014-2015 годах без поддержки штатов.

О соседях на севере и востоке, Вы же в курсе?

Не все так однозначно.



По лечению ковида "ВОЗ приостанавливает испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19"

https://news.liga.net/world/news/voz-pr ... i-covid-19

Хиросима рано или поздно случилась бы и в более тяжелом масштабе, на тот момент, к счастью всего мира, не было разработано более мощных бомб, и весь мир увидел что это и почему применять это нельзя, и очень вероятно что не будь Хиросимы и Нагасаки, то в 1961 была бы последняя мировая ядерная война...

О правильности применения я не говорил, и это безусловно ужасное трагическое событие в мировой истории.

Демонизировать США не нужно, если оценивать что делал ссср со СВОИМИ людьми за десятилетия, или во Вторую Мировую, то американская Хиросима, по масштабам намного меньше. И, как знать что бы было у нас в 2014-2015 годах без поддержки штатов.

О соседях на севере и востоке, Вы же в курсе?

Не все так однозначно.

По лечению ковида "ВОЗ приостанавливает испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19"

https://news.liga.net/world/news/voz-pr ... i-covid-19

Интересно, в Украине скорректируют протоколы лечения, основой которого является Плаквинил?



В Черногории уже 20 дней не регистрировали новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, вылечились все ранее инфицированные.



Таким образом, Черногория стала первой страной в Европе, которая победила коронавирус, передает «Радио Свобода«. А вот и "перемога" подъехала:

надо просто перестать регістріровать

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19380 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 13:13 ЛАД написав: Faceless написав: Uppi написав: Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ? Вот тут на сайте полно статистики , тесты . А подскажите как ТЕСТЫ решают вопрос борьбы с ВИРУСОМ Короны в момент ВСЕОБЩЕГО КАРАНТИНА ? Уточняющий вопрос нафига эти ТЕСТЫ нужны в условиях Карантина ? Именно МАССОВЫЕ ?

Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то. Для мониторинга ситуации, чего тут непонятно то.

Вообще-то не только для мониторинга.

Очень неплохо было бы обнаруживать и изолировать как можно больше больных, не ожидая пока они перезаразят ещё кучу народа. Вообще-то не только для мониторинга.Очень неплохо было бы обнаруживать и изолировать как можно больше больных, не ожидая пока они перезаразят ещё кучу народа.

карантин, це коли ізолють хворих,

а у нас ізолюють здорових,

карантин, це коли ізолють хворих,

а у нас ізолюють здорових,

кашель Лаврова

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19380 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 13:16 fler написав: С 1 июня запускают поезда дальнего следования. Билеты не продают. У меня вопрос - поезда пустые поедут или кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать) С 1 июня запускают поезда дальнего следования. Билеты не продают.У меня вопрос - поезда пустые поедутили кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать)

як взнати, що вже продають?

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19380 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1322 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 13:24 flyman написав: fler написав: С 1 июня запускают поезда дальнего следования. Билеты не продают. У меня вопрос - поезда пустые поедут или кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать) С 1 июня запускают поезда дальнего следования. Билеты не продают.У меня вопрос - поезда пустые поедутили кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать)

як взнати, що вже продають? як взнати, що вже продають?

Вроде айтишник...

Вроде айтишник...

Сайт укрзализниці по продаже билетов...

В июле 1945 года японцы имели возможность принять ультиматум и капитулировать. Они этой возможностью не воспользовались, после чего США завершило 2МВ с минимальными жертвами для _своих_ людей.

Странно было бы требовать (от любого правительства) воевать средствами, которые влекут больше жертв в собственной армии. В июле 1945 года японцы имели возможность принять ультиматум и капитулировать. Они этой возможностью не воспользовались, после чего США завершило 2МВ с минимальными жертвами для _своих_ людей.Странно было бы требовать (от любого правительства) воевать средствами, которые влекут больше жертв в собственной армии.

То есть вы оправдываете сброс атомной бомбы на мирных жителей? Все, вопросов больше не имею. То есть вы оправдываете сброс атомной бомбы на мирных жителей? Все, вопросов больше не имею.

