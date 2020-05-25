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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:35
_Mykola_ написав: flyman написав: fler написав:
С 1 июня запускают поезда дальнего следования. Билеты не продают.
У меня вопрос - поезда пустые поедут
или кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать)
як взнати, що вже продають?
Вроде айтишник...
Сайт укрзализниці по продаже билетов...
спасібо, кэп.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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