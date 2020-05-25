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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1305130613071308

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:35

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:
  fler написав:С 1 июня запускают поезда дальнего следования. Билеты не продают. :shock: У меня вопрос - поезда пустые поедут :roll: или кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать) :roll:

як взнати, що вже продають?

Вроде айтишник... :roll:
Сайт укрзализниці по продаже билетов... :D

спасібо, кэп.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:17

  Uppi написав:Эх плохо не знать историю . Японцы капитулировали от разгрома Квантунской армии войсками СССР на материке, а не от бомбардировок мирного населения атомным оружием . Это так по американски воевать с мирняком .

это глупая сказка советской пропаганды.
когда император подписал рескрипт о капитуляции советские войска только продвигались к основным пунктам базирования Квантунской армии. Да и не было никакой миллионной армии в 1945-м как втирала советская пропаганда.
Учите историю :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Эх плохо не знать историю . Японцы капитулировали от разгрома Квантунской армии войсками СССР на материке, а не от бомбардировок мирного населения атомным оружием . Это так по американски воевать с мирняком .

та да. А когда Союз, Великобритания или та же "Нормандия-Неман" бомбили германские тылы - это была чистая развлекуха и никак не связано с победой на европейском ТВД.
И ещё очень важно, что в этих-то бомбардировках мирное население не страдало. Ну, советские бомбы они такие - только солдат задевают.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:41

  Uppi написав:
  unicdima написав:это глупая сказка советской пропаганды.
когда император подписал рескрипт о капитуляции советские войска только продвигались к основным пунктам базирования Квантунской армии. Да и не было никакой миллионной армии в 1945-м как втирала советская пропаганда.
Учите историю :D

Как говорилось лекарю исцелится сам . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B8%D0%B8

и что ты хочешь этим сказать? :D
в отличие от тебя я в свое время и советские карты и хронологию штудировал по Маньчжурии и состав Квантунской армии.
unicdima
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