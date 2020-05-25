fler написав:С 1 июня запускают поезда дальнего следования. Билеты не продают. У меня вопрос - поезда пустые поедут или кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать)
як взнати, що вже продають?
Вроде айтишник... Сайт укрзализниці по продаже билетов...
спасібо, кэп.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Uppi написав:Эх плохо не знать историю . Японцы капитулировали от разгрома Квантунской армии войсками СССР на материке, а не от бомбардировок мирного населения атомным оружием . Это так по американски воевать с мирняком .
это глупая сказка советской пропаганды. когда император подписал рескрипт о капитуляции советские войска только продвигались к основным пунктам базирования Квантунской армии. Да и не было никакой миллионной армии в 1945-м как втирала советская пропаганда. Учите историю
Uppi написав:Эх плохо не знать историю . Японцы капитулировали от разгрома Квантунской армии войсками СССР на материке, а не от бомбардировок мирного населения атомным оружием . Это так по американски воевать с мирняком .
та да. А когда Союз, Великобритания или та же "Нормандия-Неман" бомбили германские тылы - это была чистая развлекуха и никак не связано с победой на европейском ТВД. И ещё очень важно, что в этих-то бомбардировках мирное население не страдало. Ну, советские бомбы они такие - только солдат задевают.
unicdima написав:это глупая сказка советской пропаганды. когда император подписал рескрипт о капитуляции советские войска только продвигались к основным пунктам базирования Квантунской армии. Да и не было никакой миллионной армии в 1945-м как втирала советская пропаганда. Учите историю