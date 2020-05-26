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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1305130613071308

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:35

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:
  fler написав:С 1 июня запускают поезда дальнего следования. Билеты не продают. :shock: У меня вопрос - поезда пустые поедут :roll: или кто-то думает, что люди выкупят билеты на 1 число за оставшиеся 6 дней (если их завтра начнут продавать) :roll:

як взнати, що вже продають?

Вроде айтишник... :roll:
Сайт укрзализниці по продаже билетов... :D

спасібо, кэп.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:17

  Uppi написав:Эх плохо не знать историю . Японцы капитулировали от разгрома Квантунской армии войсками СССР на материке, а не от бомбардировок мирного населения атомным оружием . Это так по американски воевать с мирняком .

это глупая сказка советской пропаганды.
когда император подписал рескрипт о капитуляции советские войска только продвигались к основным пунктам базирования Квантунской армии. Да и не было никакой миллионной армии в 1945-м как втирала советская пропаганда.
Учите историю :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Uppi написав:Эх плохо не знать историю . Японцы капитулировали от разгрома Квантунской армии войсками СССР на материке, а не от бомбардировок мирного населения атомным оружием . Это так по американски воевать с мирняком .

та да. А когда Союз, Великобритания или та же "Нормандия-Неман" бомбили германские тылы - это была чистая развлекуха и никак не связано с победой на европейском ТВД.
И ещё очень важно, что в этих-то бомбардировках мирное население не страдало. Ну, советские бомбы они такие - только солдат задевают.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:41

  Uppi написав:
  unicdima написав:это глупая сказка советской пропаганды.
когда император подписал рескрипт о капитуляции советские войска только продвигались к основным пунктам базирования Квантунской армии. Да и не было никакой миллионной армии в 1945-м как втирала советская пропаганда.
Учите историю :D

Как говорилось лекарю исцелится сам . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%B8%D0%B8

и что ты хочешь этим сказать? :D
в отличие от тебя я в свое время и советские карты и хронологию штудировал по Маньчжурии и состав Квантунской армии.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:57

  safonovstanislav написав:
  unicdima написав:услышал такую отмазку про маски- Я в маске задыхаюсь.
так может ты и есть больной, здоровый в маске не задыхается.

Вам больше 90 лет, что вы так переживаете про маски?
Уже быстрее бы заканчивали этот коронавирусный шапито.
Когда замечаю, что все начинают смотреть, как на идиота, вспоминаю, что не снял маску после посещения супермаркета. В Днепре смотрят на людей в масках, как на де***.


Закомплексованные маргиналы все смотрят так на друг друга особенно после собрания сектантов в Першотравенске и закрытия всего города на карантин
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:22

flyman
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 5 поїздів Інтерсіті+:

• № 721/722 та № 726/725 Київ-Харків
• № 763/764 Київ-Одеса
• № 711/712 Київ-Костянтинівка
• № 740/739 Київ-Кривий Ріг

“Поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня”, — зазначив Криклій.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1871443- ... o-ukrayini
fler
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Численность 100 тыс. (1933)[1]
300 тыс. (1940)
около 1 млн. (1941)[1]
1.400.000 (1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

и смех и грех любая проблема оголяет ситуацию в Украине и весь бред и абсурд происходящего . А при прослушивании местных новостей Львова по радио и мера просто смешно Лейт мотив мы будем тестировать всех жителей Львова на антитела к ковид ! в первую очередь медиков и тех кто обеспечивает жизнедеятельность города ! УРА товарищи ! по состоянию на сегодня протестировано барабанная дробь 40 человек !!! из них у 7 оказались антитела :mrgreen: и даже не знаешь смеяться или плакать ! И тут дальше новость все желающие могут протестироватся в Ескулап Праскевьи Медис и еще где-то там от 400 до 600 грн :twisted:
Вот это масштаб ! вот этот я понимаю 40 человек на город миллионник ! ( врачи скорой и то не все) мдя ... Постеснялся бы мер такое говорить выделили аж 16000 грн на тесты (антитела),но об это на радио надо трубить... :roll:
===================================================================
Даже почитав этот форум узнав о задержке результатов ПЦР в две недели во всей Украине и всего ДВЕ лаборатории на ВСЮ страну которые делают ПЦР ... Нам объявляют в СМИ и на брифингах по состоянию на 10 утра 26.05.20 :mrgreen:
Они что 20 новых лабораторий построили - лукавству нет предела так бы и писали по состоянию на 10,05,2020 :lol:
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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