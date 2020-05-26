Додано: Вів 26 тра, 2020 21:42

и смех и грех любая проблема оголяет ситуацию в Украине и весь бред и абсурд происходящего . А при прослушивании местных новостей Львова по радио и мера просто смешно Лейт мотив мы будем тестировать всех жителей Львова на антитела к ковид ! в первую очередь медиков и тех кто обеспечивает жизнедеятельность города ! УРА товарищи ! по состоянию на сегодня протестировано барабанная дробь 40 человек !!! из них у 7 оказались антителаи даже не знаешь смеяться или плакать ! И тут дальше новость все желающие могут протестироватся в Ескулап Праскевьи Медис и еще где-то там от 400 до 600 грнВот это масштаб ! вот этот я понимаю 40 человек на город миллионник ! ( врачи скорой и то не все) мдя ... Постеснялся бы мер такое говорить выделили аж 16000 грн на тесты (антитела),но об это на радио надо трубить...===================================================================Даже почитав этот форум узнав о задержке результатов ПЦР в две недели во всей Украине и всего ДВЕ лаборатории на ВСЮ страну которые делают ПЦР ... Нам объявляют в СМИ и на брифингах по состоянию на 10 утра 26.05.20Они что 20 новых лабораторий построили - лукавству нет предела так бы и писали по состоянию на 10,05,2020