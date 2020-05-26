_Mykola_ написав:
Вроде айтишник...
Сайт укрзализниці по продаже билетов...
спасібо, кэп.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:35
спасібо, кэп.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:17
это глупая сказка советской пропаганды.
когда император подписал рескрипт о капитуляции советские войска только продвигались к основным пунктам базирования Квантунской армии. Да и не было никакой миллионной армии в 1945-м как втирала советская пропаганда.
Учите историю
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
та да. А когда Союз, Великобритания или та же "Нормандия-Неман" бомбили германские тылы - это была чистая развлекуха и никак не связано с победой на европейском ТВД.
И ещё очень важно, что в этих-то бомбардировках мирное население не страдало. Ну, советские бомбы они такие - только солдат задевают.
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:41
и что ты хочешь этим сказать?
в отличие от тебя я в свое время и советские карты и хронологию штудировал по Маньчжурии и состав Квантунской армии.
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:57
Закомплексованные маргиналы все смотрят так на друг друга особенно после собрания сектантов в Першотравенске и закрытия всего города на карантин
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:22
flyman
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 5 поїздів Інтерсіті+:
• № 721/722 та № 726/725 Київ-Харків
• № 763/764 Київ-Одеса
• № 711/712 Київ-Костянтинівка
• № 740/739 Київ-Кривий Ріг
“Поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня”, — зазначив Криклій.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Численность 100 тыс. (1933)[1]
300 тыс. (1940)
около 1 млн. (1941)[1]
1.400.000 (1945)
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
и смех и грех любая проблема оголяет ситуацию в Украине и весь бред и абсурд происходящего . А при прослушивании местных новостей Львова по радио и мера просто смешно Лейт мотив мы будем тестировать всех жителей Львова на антитела к ковид ! в первую очередь медиков и тех кто обеспечивает жизнедеятельность города ! УРА товарищи ! по состоянию на сегодня протестировано барабанная дробь 40 человек !!! из них у 7 оказались антитела и даже не знаешь смеяться или плакать ! И тут дальше новость все желающие могут протестироватся в Ескулап Праскевьи Медис и еще где-то там от 400 до 600 грн
Вот это масштаб ! вот этот я понимаю 40 человек на город миллионник ! ( врачи скорой и то не все) мдя ... Постеснялся бы мер такое говорить выделили аж 16000 грн на тесты (антитела),но об это на радио надо трубить...
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Даже почитав этот форум узнав о задержке результатов ПЦР в две недели во всей Украине и всего ДВЕ лаборатории на ВСЮ страну которые делают ПЦР ... Нам объявляют в СМИ и на брифингах по состоянию на 10 утра 26.05.20
Они что 20 новых лабораторий построили - лукавству нет предела так бы и писали по состоянию на 10,05,2020
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
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