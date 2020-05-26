RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1306130713081309

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 223
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
47
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:11

  centurionus написав:
  varlo написав:Численность 100 тыс. (1933)[1]
300 тыс. (1940)
около 1 млн. (1941)[1]
1.400.000 (1945)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F

БСЭ... :?
Size
300,000 (1940)
763,000 (1941)
713,000 (1945)

Kwantung Army

русская вики она такая :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 487
З нами з: 10.06.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 23:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl

Короче говоря с лекарствами пока лажа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16944
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4199 раз.
Подякували: 6724 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 5 поїздів Інтерсіті+:

• № 721/722 та № 726/725 Київ-Харків

При чому уже за пару годин розкупили 32% квитків на перший рейс Київ-Харків, а Ви переживали, що пусті вагони поїдуть.
stryzhko
 
Повідомлень: 1124
З нами з: 04.10.16
Подякував: 257 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:30

  adeges написав:
  ЛАД написав:........
А когда у нас было 15000+?
Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов.


я серинскриншотю, когда не забываю, колво тестов по дням с сайта украинской правды. 23 числа было 18000+. но это не единственный день, просто сейчас не вижу всех дней

Странно.
Хорошо помню, что совсем недавно (чуть ли не неделю назад?) Степанов хотел достичь цифры 10000.
Сейчас подумал - он недавно говорил, что начнут тестировать сразу по 3-4 образца, а уже при положительном тесте будут тестировать каждый из этих образцов отдельно. Может, уже начали и поэтому появились большие цифры тестирований?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16597
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4481 раз.
Подякували: 4155 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1306130713081309
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6965 1561774
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 20:22
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19039)
27.05.2020 00:49
EximBonus Bot (1486)
27.05.2020 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.