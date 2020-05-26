Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl
Короче говоря с лекарствами пока лажа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:........ А когда у нас было 15000+? Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов.
я серинскриншотю, когда не забываю, колво тестов по дням с сайта украинской правды. 23 числа было 18000+. но это не единственный день, просто сейчас не вижу всех дней
Странно. Хорошо помню, что совсем недавно (чуть ли не неделю назад?) Степанов хотел достичь цифры 10000. Сейчас подумал - он недавно говорил, что начнут тестировать сразу по 3-4 образца, а уже при положительном тесте будут тестировать каждый из этих образцов отдельно. Может, уже начали и поэтому появились большие цифры тестирований?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl
Короче говоря с лекарствами пока лажа.
лажа не с лекарствами а с Гилеадом - курс ремдесивира стоит 4500 баксов, курс хлорохина - 20 баксов, ремдесивир могут произвести миллион курсов - это 4,5 ярда, ещё отдадут другим фармам делать...да за такие деньги - любое лекарство изгавнят... в том последнем исследовании хлорохин неправильно применяли...
freeze написав:Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl
Короче говоря с лекарствами пока лажа.
лажа не с лекарствами а с Гилеадом - курс ремдесивира стоит 4500 баксов, курс хлорохина - 20 баксов, ремдесивир могут произвести миллион курсов - это 4,5 ярда, ещё отдадут другим фармам делать...да за такие деньги - любое лекарство изгавнят... в том последнем исследовании хлорохин неправильно применяли...
В чём была неправильность?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.