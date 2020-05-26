Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl
Короче говоря с лекарствами пока лажа.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:........ А когда у нас было 15000+? Насколько помню, Степанов как достижение пару дней назад отмечал 10000 тестов.
я серинскриншотю, когда не забываю, колво тестов по дням с сайта украинской правды. 23 числа было 18000+. но это не единственный день, просто сейчас не вижу всех дней
Странно. Хорошо помню, что совсем недавно (чуть ли не неделю назад?) Степанов хотел достичь цифры 10000. Сейчас подумал - он недавно говорил, что начнут тестировать сразу по 3-4 образца, а уже при положительном тесте будут тестировать каждый из этих образцов отдельно. Может, уже начали и поэтому появились большие цифры тестирований?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl
Короче говоря с лекарствами пока лажа.
лажа не с лекарствами а с Гилеадом - курс ремдесивира стоит 4500 баксов, курс хлорохина - 20 баксов, ремдесивир могут произвести миллион курсов - это 4,5 ярда, ещё отдадут другим фармам делать...да за такие деньги - любое лекарство изгавнят... в том последнем исследовании хлорохин неправильно применяли...
freeze написав:Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl
Короче говоря с лекарствами пока лажа.
лажа не с лекарствами а с Гилеадом - курс ремдесивира стоит 4500 баксов, курс хлорохина - 20 баксов, ремдесивир могут произвести миллион курсов - это 4,5 ярда, ещё отдадут другим фармам делать...да за такие деньги - любое лекарство изгавнят... в том последнем исследовании хлорохин неправильно применяли...
В чём была неправильность?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
В Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 321 новий випадок.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 932 випадки; Волинська область — 814 випадків; Дніпропетровська область — 905 випадків; Донецька область — 155 випадків; Житомирська область — 660 випадків; Закарпатська область — 1104 випадки; Запорізька область — 420 випадків; Івано-Франківська область — 1327 випадків; Кіровоградська область — 489 випадків; м. Київ — 2739 випадків; Київська область — 1474 випадки; Львівська область — 1443 випадки; Луганська область — 45 випадків; Миколаївська область — 281 випадок; Одеська область — 853 випадки; Полтавська область — 267 випадків; Рівненська область — 1514 випадків; Сумська область — 166 випадків; Тернопільська область — 1126 випадків; Харківська область — 959 випадків; Херсонська область — 177 випадків; Хмельницька область — 381 випадок; Чернівецька область — 3144 випадки; Черкаська область — 393 випадки; Чернігівська область — 137 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 травня 2020 року до Центру надійшло 924 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 54885 повідомлень про підозру на COVID-19.
freeze написав:Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl
Короче говоря с лекарствами пока лажа.
Ну - взагалі-то це цілком очікуване ... Зразу говорили - ні для якого вірусу ліків не зробили - чому б це раптом для цього вийде ... Ще щеплення - напевно зроблять . Причому маю підозру - що це буде універсальний варіант ( відповідно слабуватий ) - проти будь-яких коронавірусів ( ну чи там великої групи ) ...
fler написав:Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 5 поїздів Інтерсіті+:
• № 721/722 та № 726/725 Київ-Харків •
При чому уже за пару годин розкупили 32% квитків на перший рейс Київ-Харків, а Ви переживали, що пусті вагони поїдуть.
Можливо через це: Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 "Одесса - Харьков", где продается 100% мест. Сьогодні додалися: Продажа билетов открыта на поезда: