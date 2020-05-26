интересная статистика смертности по великобритании. у нас понедельная смертность не доступна полагаю для побобного анализа избыточных по отношению к долгосрочным трендам смертей?
О - оце правильний варіант підрахунку . Надлишкова смертність ! Більше такого не зустрічав ніде ... Абсолютні величини чи порівняння з минулими періодами - це максимум ( і то - дуже вже мутно ) ... А оце взагалі клас : ...у Великобританії спостерігається третя найвища щоденна смертність у світі - 4,49 смертних випадків на мільйон людей на день. Лише Швеція зі ставкою 4,68, а Бразилія - 4,59...
freeze написав:Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl
Короче говоря с лекарствами пока лажа.
давайте, наконец, смиримся с 2 базовыми вещами: - реально эффективным против вируса может быть только вакцинация - должным образом апробированная вакцина появится не ранее конца 21 года.
и до выполнения этих условий прекратим уже бессмысленное пережёвывание этой темы.