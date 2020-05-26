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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1307130813091310 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 224 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 48 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 224 Додано: Сер 27 тра, 2020 09:41 adeges написав: https://www.theguardian.com/world/2020/may/26/uk-coronavirus-deaths-weekly-covid-19



интересная статистика смертности по великобритании. у нас понедельная смертность не доступна полагаю для побобного анализа избыточных по отношению к долгосрочным трендам смертей? https://www.theguardian.com/world/2020/may/26/uk-coronavirus-deaths-weekly-covid-19интересная статистика смертности по великобритании. у нас понедельная смертность не доступна полагаю для побобного анализа избыточных по отношению к долгосрочным трендам смертей?



О - оце правильний варіант підрахунку . Надлишкова смертність ! Більше такого не зустрічав ніде ... Абсолютні величини чи порівняння з минулими періодами - це максимум ( і то - дуже вже мутно ) ...

А оце взагалі клас :

...у Великобританії спостерігається третя найвища щоденна смертність у світі - 4,49 смертних випадків на мільйон людей на день.

Лише Швеція зі ставкою 4,68, а Бразилія - ​​4,59... О - оце правильний варіант підрахунку . Надлишкова смертність ! Більше такого не зустрічав ніде ... Абсолютні величини чи порівняння з минулими періодами - це максимум ( і то - дуже вже мутно ) ...А оце взагалі клас :...у Великобританії спостерігається третя найвища щоденна смертність у світі - 4,49 смертних випадків на мільйон людей на день.Лише Швеція зі ставкою 4,68, а Бразилія - ​​4,59... Puente Повідомлень: 3162 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 тра, 2020 09:44 freeze написав: Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl



Короче говоря с лекарствами пока лажа. Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности :Короче говоря с лекарствами пока лажа.

давайте, наконец, смиримся с 2 базовыми вещами:

- реально эффективным против вируса может быть только вакцинация

- должным образом апробированная вакцина появится не ранее конца 21 года.



и до выполнения этих условий прекратим уже бессмысленное пережёвывание этой темы. давайте, наконец, смиримся с 2 базовыми вещами:- реально эффективным против вируса может быть только вакцинация- должным образом апробированная вакцина появится не ранее конца 21 года.и до выполнения этих условий прекратим уже бессмысленное пережёвывание этой темы. juristkostya Повідомлень: 2981 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1307130813091310 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 26 тра, 2020 20:22