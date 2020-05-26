интересная статистика смертности по великобритании. у нас понедельная смертность не доступна полагаю для побобного анализа избыточных по отношению к долгосрочным трендам смертей?
О - оце правильний варіант підрахунку . Надлишкова смертність ! Більше такого не зустрічав ніде ... Абсолютні величини чи порівняння з минулими періодами - це максимум ( і то - дуже вже мутно ) ... А оце взагалі клас : ...у Великобританії спостерігається третя найвища щоденна смертність у світі - 4,49 смертних випадків на мільйон людей на день. Лише Швеція зі ставкою 4,68, а Бразилія - 4,59...
freeze написав:Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl
Короче говоря с лекарствами пока лажа.
давайте, наконец, смиримся с 2 базовыми вещами: - реально эффективным против вируса может быть только вакцинация - должным образом апробированная вакцина появится не ранее конца 21 года.
и до выполнения этих условий прекратим уже бессмысленное пережёвывание этой темы.
freeze написав:Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl
Короче говоря с лекарствами пока лажа.
давайте, наконец, смиримся с 2 базовыми вещами: - реально эффективным против вируса может быть только вакцинация - должным образом апробированная вакцина появится не ранее конца 21 года.
и до выполнения этих условий прекратим уже бессмысленное пережёвывание этой темы.
Откуда утверждение, что против вирусов нет лекарств ? Очень многие вирусные болезни отлично лечатся. Вакцина от коронавируса будет в аптеках до конца этого года, особо в этом никто не сомневается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 27 травня:
▪ В Україні за минулу добу зафіксовано 321 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 14 у дітей та 58 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 95 осіб. За добу одужали 420 осіб – вже другий день поспіль кількість тих, хто одужав, перевищує кількість тих, хто захворів; померли 14 осіб.
▪ За останню добу проведено 9412 тестувань методом ПЛР.
▪ За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (43), Рівненській області (49) та в місті Києві (29).
▪ 26 травня закінчено процедури погодження щодо закупівлі лікарських засобів. Мінфін погодило паспорт бюджету на їх закупівлю, а найближчим часом МОЗ підпише наказ про безпосередній початок закупівлі лікарських засобів на 2020-й рік. За два місяці в МОЗ налагоджено систему закупівлі й постачання лікарських засобів, а також пришвидшене постачання ліків від міжнародних організацій. Тільки протягом двох місяців у регіони завезено лікарських засобів на суму 1 млрд грн.
▪ Перетин кордону України власним автомобільним транспортом не заборонено. Згідно з планом виходу з карантину, розробленим МОЗ, авіасполучення відновиться з 15 червня. Після повернення з-за кордону людина має провести обов'язкові 14 днів на самоізоляції.
▪ З 22 травня дозволено спортивні змагання до 50 осіб. У разі нагальної потреби залучення більшої кількості осіб МОЗ окремо розгляне кожен такий випадок. 26 травня на прохання Української асоціації футболу МОЗ погодило проведення матчів Прем'єр-Ліги України та Кубка України й визначив одночасну кількість осіб - до 200 на стадіоні. Проведення брифінгів та прес-конференцій теж можливе, але за умови дотримання протиепідемічних правил, встановлених МОЗ.
▪ Цього тижня буде скликано робочу групу з провідних спеціалістів і розглянуто питання виключення з протоколів лікування лікарських засобів з урахуванням останніх рекомендацій ВООЗ. Рішення буде ухвалено з огляду на світові тенденції, рекомендації та власний досвід.
freeze написав:Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl
Короче говоря с лекарствами пока лажа.
давайте, наконец, смиримся с 2 базовыми вещами: - реально эффективным против вируса может быть только вакцинация - должным образом апробированная вакцина появится не ранее конца 21 года.
и до выполнения этих условий прекратим уже бессмысленное пережёвывание этой темы.
Откуда утверждение, что против вирусов нет лекарств ? Очень многие вирусные болезни отлично лечатся. Вакцина от коронавируса будет в аптеках до конца этого года, особо в этом никто не сомневается.
Против вирусов есть лекарства , против постоянно мутирующих нет . По поводу сроков Вакцины - на беременных будете тестировать ? Если да , то годик накинте с верху .
Правильно работающая имунная система вот залог здоровья , группа риска на изоляции.
Интересное мнение только что озвучил эксперт по радио.. Он утверждает что "смертность" от короновируса коррелирует с процентом внешнего долга к ВВП. Чем выше внешний долг страны, тем выше они рисуют смертность. Пруф линк к сожалению дать не могу.
freeze написав:Откуда утверждение, что против вирусов нет лекарств ? Очень многие вирусные болезни отлично лечатся. Вакцина от коронавируса будет в аптеках до конца этого года, особо в этом никто не сомневается.
Против вирусов есть лекарства , против постоянно мутирующих нет . По поводу сроков Вакцины - на беременных будете тестировать ? Если да , то годик накинте с верху .
Постоянно мутирующий вирус гепатита С отлично сейчас лечится. Ставится противопоказания к вакцине - беременность, и запускается в производство, усложняете вопрос, там где надо упрощать. Потом можно дорабатывать на беременных. Хотя коронавирус никак не влияет на беременность, сотни женщин уже родили с коронавирусом, без проблем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.