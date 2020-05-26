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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1307130813091310

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 225
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
48
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:41

  adeges написав:https://www.theguardian.com/world/2020/may/26/uk-coronavirus-deaths-weekly-covid-19

интересная статистика смертности по великобритании. у нас понедельная смертность не доступна полагаю для побобного анализа избыточных по отношению к долгосрочным трендам смертей?


О - оце правильний варіант підрахунку . Надлишкова смертність ! Більше такого не зустрічав ніде ... Абсолютні величини чи порівняння з минулими періодами - це максимум ( і то - дуже вже мутно ) ...
А оце взагалі клас :
...у Великобританії спостерігається третя найвища щоденна смертність у світі - 4,49 смертних випадків на мільйон людей на день.
Лише Швеція зі ставкою 4,68, а Бразилія - ​​4,59...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 09:44

  freeze написав:Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl

Короче говоря с лекарствами пока лажа.

давайте, наконец, смиримся с 2 базовыми вещами:
- реально эффективным против вируса может быть только вакцинация
- должным образом апробированная вакцина появится не ранее конца 21 года.

и до выполнения этих условий прекратим уже бессмысленное пережёвывание этой темы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  freeze написав:Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl

Короче говоря с лекарствами пока лажа.

давайте, наконец, смиримся с 2 базовыми вещами:
- реально эффективным против вируса может быть только вакцинация
- должным образом апробированная вакцина появится не ранее конца 21 года.

и до выполнения этих условий прекратим уже бессмысленное пережёвывание этой темы.


Откуда утверждение, что против вирусов нет лекарств ?
Очень многие вирусные болезни отлично лечатся.
Вакцина от коронавируса будет в аптеках до конца этого года, особо в этом никто не сомневается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 12:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 27 травня:

▪ В Україні за минулу добу зафіксовано 321 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 14 у дітей та 58 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 95 осіб. За добу одужали 420 осіб – вже другий день поспіль кількість тих, хто одужав, перевищує кількість тих, хто захворів; померли 14 осіб.

▪ За останню добу проведено 9412 тестувань методом ПЛР.

▪ За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області (43), Рівненській області (49) та в місті Києві (29).

▪ 26 травня закінчено процедури погодження щодо закупівлі лікарських засобів. Мінфін погодило паспорт бюджету на їх закупівлю, а найближчим часом МОЗ підпише наказ про безпосередній початок закупівлі лікарських засобів на 2020-й рік. За два місяці в МОЗ налагоджено систему закупівлі й постачання лікарських засобів, а також пришвидшене постачання ліків від міжнародних організацій. Тільки протягом двох місяців у регіони завезено лікарських засобів на суму 1 млрд грн.

▪ Перетин кордону України власним автомобільним транспортом не заборонено. Згідно з планом виходу з карантину, розробленим МОЗ, авіасполучення відновиться з 15 червня. Після повернення з-за кордону людина має провести обов'язкові 14 днів на самоізоляції.

▪ З 22 травня дозволено спортивні змагання до 50 осіб. У разі нагальної потреби залучення більшої кількості осіб МОЗ окремо розгляне кожен такий випадок. 26 травня на прохання Української асоціації футболу МОЗ погодило проведення матчів Прем'єр-Ліги України та Кубка України й визначив одночасну кількість осіб - до 200 на стадіоні. Проведення брифінгів та прес-конференцій теж можливе, але за умови дотримання протиепідемічних правил, встановлених МОЗ.

▪ Цього тижня буде скликано робочу групу з провідних спеціалістів і розглянуто питання виключення з протоколів лікування лікарських засобів з урахуванням останніх рекомендацій ВООЗ. Рішення буде ухвалено з огляду на світові тенденції, рекомендації та власний досвід.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:25

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:Из большого списка возможных лекарств против коронавируса на сегодня остался только один претендент - ремдесивир, да и тот в определенной ситуации, остальные не показали должной эффективности : https://bit.ly/2ZG9Qxl

Короче говоря с лекарствами пока лажа.

давайте, наконец, смиримся с 2 базовыми вещами:
- реально эффективным против вируса может быть только вакцинация
- должным образом апробированная вакцина появится не ранее конца 21 года.

и до выполнения этих условий прекратим уже бессмысленное пережёвывание этой темы.


Откуда утверждение, что против вирусов нет лекарств ?
Очень многие вирусные болезни отлично лечатся.
Вакцина от коронавируса будет в аптеках до конца этого года, особо в этом никто не сомневается.

Против вирусов есть лекарства , против постоянно мутирующих нет .
По поводу сроков Вакцины - на беременных будете тестировать ? Если да , то годик накинте с верху .

Правильно работающая имунная система вот залог здоровья , группа риска на изоляции.
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Интересное мнение только что озвучил эксперт по радио.. Он утверждает что "смертность" от короновируса коррелирует с процентом внешнего долга к ВВП. Чем выше внешний долг страны, тем выше они рисуют смертность. Пруф линк к сожалению дать не могу.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:
  freeze написав:Откуда утверждение, что против вирусов нет лекарств ?
Очень многие вирусные болезни отлично лечатся.
Вакцина от коронавируса будет в аптеках до конца этого года, особо в этом никто не сомневается.

Против вирусов есть лекарства , против постоянно мутирующих нет .
По поводу сроков Вакцины - на беременных будете тестировать ? Если да , то годик накинте с верху .


Постоянно мутирующий вирус гепатита С отлично сейчас лечится.
Ставится противопоказания к вакцине - беременность, и запускается в производство, усложняете вопрос, там где надо упрощать. Потом можно дорабатывать на беременных.
Хотя коронавирус никак не влияет на беременность, сотни женщин уже родили с коронавирусом, без проблем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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