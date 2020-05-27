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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 тра, 2020 19:44
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... -made.html
No known animal host and 'almost perfect' human adaption: Top Australian vaccine scientist reveals how COVID-19's unique structure means it's either man-made - or a 'complete fluke' of nature
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shapo
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Додано: Сер 27 тра, 2020 19:56
moldashavanin написав: Ukrainian написав: freeze написав:
Вакцина от коронавируса будет в аптеках до конца этого года, особо в этом никто не сомневается.
Британцы на сентябрь уже 100 миллионов доз а американцы 300 млн заказали на октябрь
Будут тестировать эффективность в реальном времени https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN22X0V0
как лохам впарят эту вакцину ? будет *вторая война * и дикий вой в СМИ ?
Им не нужно никакого воя.Ты посмотри на их статистики.
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Додано: Сер 27 тра, 2020 20:31
shapo написав:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8356751/How-COVID-19s-unique-structure-means-man-made.html
No known animal host and 'almost perfect' human adaption: Top Australian vaccine scientist reveals how COVID-19's unique structure means it's either man-made - or a 'complete fluke' of nature
Русские так активно педалят Китай, а вот 19.11.2019 Оренбург не педалят, а зря. 300 случаев пневмонии в неделю - очень на что-то похоже и потом пневмонию не берут антибиотики. Хм...https://www.1tv.ru/news/2019-11-19/375932-vspyshka_pnevmonii_zafiksirovana_v_orenburgskoy_oblasti
А ненецкий автономный округ вообще вспышка пневмонии в конце сентября в школе,https://fedpress.ru/news/89/society/2320326
и уже в октябре этот округ бил пневмонией более 1000 на 100тыс.человек, на 200 случаев по Москве... https://m24.ru/amp/news/medicina/12112019/96958
Бывают же совпадения!!! )))))
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Додано: Сер 27 тра, 2020 22:06
fler написав:flyman
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 5 поїздів Інтерсіті+:
• № 721/722 та № 726/725 Київ-Харків
• № 763/764 Київ-Одеса
• № 711/712 Київ-Костянтинівка
• № 740/739 Київ-Кривий Ріг
“Поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня”, — зазначив Криклій.https://www.unn.com.ua/uk/news/1871443- ... o-ukrayini
я заходив сьогодні на букінг уз,
нічого не букається з Львова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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