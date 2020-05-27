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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1308130913101311

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 226
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:44

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... -made.html

No known animal host and 'almost perfect' human adaption: Top Australian vaccine scientist reveals how COVID-19's unique structure means it's either man-made - or a 'complete fluke' of nature
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:56

  moldashavanin написав:
  Ukrainian написав:
  freeze написав:Вакцина от коронавируса будет в аптеках до конца этого года, особо в этом никто не сомневается.

Британцы на сентябрь уже 100 миллионов доз а американцы 300 млн заказали на октябрь
Будут тестировать эффективность в реальном времени
https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN22X0V0


как лохам впарят эту вакцину ? будет *вторая война * и дикий вой в СМИ ?

Им не нужно никакого воя.Ты посмотри на их статистики.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:31

  shapo написав:https://www.dailymail.co.uk/news/article-8356751/How-COVID-19s-unique-structure-means-man-made.html

No known animal host and 'almost perfect' human adaption: Top Australian vaccine scientist reveals how COVID-19's unique structure means it's either man-made - or a 'complete fluke' of nature

Русские так активно педалят Китай, а вот 19.11.2019 Оренбург не педалят, а зря. 300 случаев пневмонии в неделю - очень на что-то похоже и потом пневмонию не берут антибиотики. Хм...
https://www.1tv.ru/news/2019-11-19/375932-vspyshka_pnevmonii_zafiksirovana_v_orenburgskoy_oblasti
А ненецкий автономный округ вообще вспышка пневмонии в конце сентября в школе,
https://fedpress.ru/news/89/society/2320326
и уже в октябре этот округ бил пневмонией более 1000 на 100тыс.человек, на 200 случаев по Москве...
https://m24.ru/amp/news/medicina/12112019/96958
Бывают же совпадения!!! )))))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:06

  fler написав:flyman
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 5 поїздів Інтерсіті+:

• № 721/722 та № 726/725 Київ-Харків
• № 763/764 Київ-Одеса
• № 711/712 Київ-Костянтинівка
• № 740/739 Київ-Кривий Ріг

“Поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня”, — зазначив Криклій.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1871443- ... o-ukrayini

я заходив сьогодні на букінг уз,
нічого не букається з Львова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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