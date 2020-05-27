No known animal host and 'almost perfect' human adaption: Top Australian vaccine scientist reveals how COVID-19's unique structure means it's either man-made - or a 'complete fluke' of nature
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Додано: Сер 27 тра, 2020 19:44
No known animal host and 'almost perfect' human adaption: Top Australian vaccine scientist reveals how COVID-19's unique structure means it's either man-made - or a 'complete fluke' of nature
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 27 тра, 2020 19:56
Им не нужно никакого воя.Ты посмотри на их статистики.
Додано: Сер 27 тра, 2020 20:31
Русские так активно педалят Китай, а вот 19.11.2019 Оренбург не педалят, а зря. 300 случаев пневмонии в неделю - очень на что-то похоже и потом пневмонию не берут антибиотики. Хм...
А ненецкий автономный округ вообще вспышка пневмонии в конце сентября в школе,
и уже в октябре этот округ бил пневмонией более 1000 на 100тыс.человек, на 200 случаев по Москве...
Бывают же совпадения!!! )))))
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:06
я заходив сьогодні на букінг уз,
нічого не букається з Львова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 27 тра, 2020 23:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Про заповненість на 50% говорили ще пару тижнів тому. Ви "переживали" , що за тиждень до запуску не відкривали продажу і потяги поїдуть пусті, а я лише акцентував на те, що достатньо за пару днів відкрити і білети розкуплять, хоч і з тих 50% заповненості. Наразі лише за добу вже 80% розкупили на перший рейс 1-го червня з Києва до Харкова і повністю на 100% розкупили 2-й клас на зручні рейси на вікенд.
Додано: Чет 28 тра, 2020 00:11
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні зафіксовано 22382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 травня в Україні 22382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 477 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 947 випадків;
Волинська область — 851 випадок;
Дніпропетровська область — 920 випадків;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 673 випадки;
Закарпатська область — 1124 випадки;
Запорізька область — 425 випадків;
Івано-Франківська область — 1339 випадків;
Кіровоградська область — 495 випадків;
м. Київ — 2793 випадки;
Київська область — 1517 випадків;
Львівська область — 1513 випадків;
Луганська область — 45 випадків;
Миколаївська область — 282 випадки;
Одеська область — 861 випадок;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1588 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1131 випадок;
Харківська область — 981 випадок;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 386 випадків;
Чернівецька область — 3201 випадок;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 140 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55995 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:51
Зачем штамп это не технологично . Чип под кожу у полицая сканер все очень быстро можно проверить . То что от вакцины умрут многие СМИ конечно не покажут .
Тут домарощенные эксперты которые с медициной не знакомы типа FREEZa даже не понимают что такое вакцины как их тестируют и почему такой долгий срок тестирования . Но очень рьяно их поддерживают.
Востаннє редагувалось Uppi в Чет 28 тра, 2020 09:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:51
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 28 тра, 2020 09:59
Я изучал вирусологию и микробиологию, даже скан диплома тут выкладывал, а ваше какое отношение к медицине ? Что вы тут свои пугалки подкидываете постоянно ? Сектант какой-то, который не использует идентификационный код, потому что это знак сверху ? В каком кружке юннатов вы вакцины изучаете ? Из общины староверов ? Наверняка лечитесь гомеопатическими шариками от всех болезней.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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