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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1309131013111312>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 226
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:44

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... -made.html

No known animal host and 'almost perfect' human adaption: Top Australian vaccine scientist reveals how COVID-19's unique structure means it's either man-made - or a 'complete fluke' of nature
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:56

  moldashavanin написав:
  Ukrainian написав:
  freeze написав:Вакцина от коронавируса будет в аптеках до конца этого года, особо в этом никто не сомневается.

Британцы на сентябрь уже 100 миллионов доз а американцы 300 млн заказали на октябрь
Будут тестировать эффективность в реальном времени
https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN22X0V0


как лохам впарят эту вакцину ? будет *вторая война * и дикий вой в СМИ ?

Им не нужно никакого воя.Ты посмотри на их статистики.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:31

  shapo написав:https://www.dailymail.co.uk/news/article-8356751/How-COVID-19s-unique-structure-means-man-made.html

No known animal host and 'almost perfect' human adaption: Top Australian vaccine scientist reveals how COVID-19's unique structure means it's either man-made - or a 'complete fluke' of nature

Русские так активно педалят Китай, а вот 19.11.2019 Оренбург не педалят, а зря. 300 случаев пневмонии в неделю - очень на что-то похоже и потом пневмонию не берут антибиотики. Хм...
https://www.1tv.ru/news/2019-11-19/375932-vspyshka_pnevmonii_zafiksirovana_v_orenburgskoy_oblasti
А ненецкий автономный округ вообще вспышка пневмонии в конце сентября в школе,
https://fedpress.ru/news/89/society/2320326
и уже в октябре этот округ бил пневмонией более 1000 на 100тыс.человек, на 200 случаев по Москве...
https://m24.ru/amp/news/medicina/12112019/96958
Бывают же совпадения!!! )))))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:06

  fler написав:flyman
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 5 поїздів Інтерсіті+:

• № 721/722 та № 726/725 Київ-Харків
• № 763/764 Київ-Одеса
• № 711/712 Київ-Костянтинівка
• № 740/739 Київ-Кривий Ріг

“Поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня”, — зазначив Криклій.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1871443- ... o-ukrayini

я заходив сьогодні на букінг уз,
нічого не букається з Львова
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 23:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:Можливо через це: Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7/8 "Одесса - Харьков", где продается 100% мест.

Про заповненість на 50% говорили ще пару тижнів тому. Ви "переживали" , що за тиждень до запуску не відкривали продажу і потяги поїдуть пусті, а я лише акцентував на те, що достатньо за пару днів відкрити і білети розкуплять, хоч і з тих 50% заповненості. Наразі лише за добу вже 80% розкупили на перший рейс 1-го червня з Києва до Харкова і повністю на 100% розкупили 2-й клас на зручні рейси на вікенд.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:11

  moldashavanin написав:как лохам впарят эту вакцину ? будет *вторая война * и дикий вой в СМИ ?

Также само, как и маски. После вакцинации, будут ставить штамп на лоб. За нахождение на улице и в общественных местах без штампа, штраф 17000 грн.
Нужно вакцинироваться, а то, все умрут.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 22382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 травня в Україні 22382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 947 випадків;
Волинська область — 851 випадок;
Дніпропетровська область — 920 випадків;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 673 випадки;
Закарпатська область — 1124 випадки;
Запорізька область — 425 випадків;
Івано-Франківська область — 1339 випадків;
Кіровоградська область — 495 випадків;
м. Київ — 2793 випадки;
Київська область — 1517 випадків;
Львівська область — 1513 випадків;
Луганська область — 45 випадків;
Миколаївська область — 282 випадки;
Одеська область — 861 випадок;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1588 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1131 випадок;
Харківська область — 981 випадок;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 386 випадків;
Чернівецька область — 3201 випадок;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 140 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55995 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:51

  safonovstanislav написав:
  moldashavanin написав:как лохам впарят эту вакцину ? будет *вторая война * и дикий вой в СМИ ?

Также само, как и маски. После вакцинации, будут ставить штамп на лоб. За нахождение на улице и в общественных местах без штампа, штраф 17000 грн.
Нужно вакцинироваться, а то, все умрут.

Зачем штамп это не технологично . Чип под кожу у полицая сканер все очень быстро можно проверить . То что от вакцины умрут многие СМИ конечно не покажут .
Тут домарощенные эксперты которые с медициной не знакомы типа FREEZa даже не понимают что такое вакцины как их тестируют и почему такой долгий срок тестирования . Но очень рьяно их поддерживают.
Востаннє редагувалось Uppi в Чет 28 тра, 2020 09:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  varlo написав:За добу зафіксовано 477 нових випадків.
эффект сиесты закончился. А выздоровивших нет, получается.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:59

  Uppi написав:Тут домарощенные эксперты которые с медициной не знакомы типа FREEZa даже не понимают что такое вакцины как их тестируют и почему такой долгий срок тестирования . Но очень рьяно их поддерживают.


Я изучал вирусологию и микробиологию, даже скан диплома тут выкладывал, а ваше какое отношение к медицине ? Что вы тут свои пугалки подкидываете постоянно ? Сектант какой-то, который не использует идентификационный код, потому что это знак сверху ? В каком кружке юннатов вы вакцины изучаете ? Из общины староверов ? Наверняка лечитесь гомеопатическими шариками от всех болезней. :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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