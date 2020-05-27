Uppi написав:Зачем штамп это не технологично . Чип под кожу у полицая сканер все очень быстро можно проверить . То что от вакцины умрут многие СМИ конечно не покажут .
Тут домарощенные эксперты которые с медициной не знакомы типа FREEZa даже не понимают что такое вакцины как их тестируют и почему такой долгий срок тестирования . Но очень рьяно их поддерживают.
Антипрививочники делают жизнь общества опасной.
Посмотрите статистику хотя бы по обязательному календарю прививок у нас, от этих болезней умирали или становились ивалидами миллионы людей.
И эпидемий стало гораздо меньше, увеличилась продолжительность и качество жизни. Медицинский ниггилизм в голове, приводит к плачевным результатам как Вас и Ваших детей, так и окружающих.
Я за то чтобы непривитых детей вообще не пускать в детские коллективы, без вариантов. Если родителям вообще наплевать на окружающих детей, то и окружающим так же на Ваших.
И, штрафы надо ввести как в европейских странах, может таким методом дойдет.
Когда не работают разьяснения почему это нужно делать, то нужно учить финансовыми иструментами. Причем парочку таких упоротых показательно под камеру оштрафовать и осветить весь путь от выписывания штрафа, до решения суда и его отплаты или принудительного исполнения решения суда судебным исполнителем. Тогда сразу вильнолюдей которым плевать станет меньше на порядок .