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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1309131013111312 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 226 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 226 Додано: Чет 28 тра, 2020 10:22 Uppi написав: Зачем штамп это не технологично . Чип под кожу у полицая сканер все очень быстро можно проверить . То что от вакцины умрут многие СМИ конечно не покажут .

Тут домарощенные эксперты которые с медициной не знакомы типа FREEZa даже не понимают что такое вакцины как их тестируют и почему такой долгий срок тестирования . Но очень рьяно их поддерживают. Зачем штамп это не технологично . Чип под кожу у полицая сканер все очень быстро можно проверить . То что от вакцины умрут многие СМИ конечно не покажут .Тут домарощенные эксперты которые с медициной не знакомы типа FREEZa даже не понимают что такое вакцины как их тестируют и почему такой долгий срок тестирования . Но очень рьяно их поддерживают.

Антипрививочники делают жизнь общества опасной.

Посмотрите статистику хотя бы по обязательному календарю прививок у нас, от этих болезней умирали или становились ивалидами миллионы людей.

И эпидемий стало гораздо меньше, увеличилась продолжительность и качество жизни. Медицинский ниггилизм в голове, приводит к плачевным результатам как Вас и Ваших детей, так и окружающих.

Я за то чтобы непривитых детей вообще не пускать в детские коллективы, без вариантов. Если родителям вообще наплевать на окружающих детей, то и окружающим так же на Ваших.

И, штрафы надо ввести как в европейских странах, может таким методом дойдет.



Когда не работают разьяснения почему это нужно делать, то нужно учить финансовыми иструментами. Причем парочку таких упоротых показательно под камеру оштрафовать и осветить весь путь от выписывания штрафа, до решения суда и его отплаты или принудительного исполнения решения суда судебным исполнителем. Тогда сразу вильнолюдей которым плевать станет меньше на порядок . Антипрививочники делают жизнь общества опасной.Посмотрите статистику хотя бы по обязательному календарю прививок у нас, от этих болезней умирали или становились ивалидами миллионы людей.И эпидемий стало гораздо меньше, увеличилась продолжительность и качество жизни. Медицинский ниггилизм в голове, приводит к плачевным результатам как Вас и Ваших детей, так и окружающих.Я за то чтобы непривитых детей вообще не пускать в детские коллективы, без вариантов. Если родителям вообще наплевать на окружающих детей, то и окружающим так же на Ваших.И, штрафы надо ввести как в европейских странах, может таким методом дойдет.Когда не работают разьяснения почему это нужно делать, то нужно учить финансовыми иструментами. Причем парочку таких упоротых показательно под камеру оштрафовать и осветить весь путь от выписывания штрафа, до решения суда и его отплаты или принудительного исполнения решения суда судебным исполнителем. Тогда сразу вильнолюдей которым плевать станет меньше на порядок _Mykola_ Повідомлень: 3751 З нами з: 09.02.09 Подякував: 532 раз. Подякували: 498 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 10:34 freeze написав: Uppi написав: Тут домарощенные эксперты которые с медициной не знакомы типа FREEZa даже не понимают что такое вакцины как их тестируют и почему такой долгий срок тестирования . Но очень рьяно их поддерживают. Тут домарощенные эксперты которые с медициной не знакомы типа FREEZa даже не понимают что такое вакцины как их тестируют и почему такой долгий срок тестирования . Но очень рьяно их поддерживают.



Я изучал вирусологию и микробиологию, даже скан диплома тут выкладывал, а ваше какое отношение к медицине ? Что вы тут свои пугалки подкидываете постоянно ? Сектант какой-то, который не использует идентификационный код, потому что это знак сверху ? В каком кружке юннатов вы вакцины изучаете ? Из общины староверов ? Наверняка лечитесь гомеопатическими шариками от всех болезней. Я изучал вирусологию и микробиологию, даже скан диплома тут выкладывал, а ваше какое отношение к медицине ? Что вы тут свои пугалки подкидываете постоянно ? Сектант какой-то, который не использует идентификационный код, потому что это знак сверху ? В каком кружке юннатов вы вакцины изучаете ? Из общины староверов ? Наверняка лечитесь гомеопатическими шариками от всех болезней.



Ржу не могу . Скан диплома можно в сети хоть тысячу найти и выложить . Что же Вы специалист по вирусологии и микробиологии отказались пример лекарства от Гриппа привести ? И если ТАКИЕ специалисты будут создавать вакцины то это просто ужас . Зачем на беременных тестируют -- знаете ? И сколько раз ?



_Mykola_ написав: Когда не работают разьяснения почему это нужно делать, то нужно учить финансовыми иструментами. Причем парочку таких упоротых показательно под камеру оштрафовать и осветить весь путь от выписывания штрафа, до решения суда и его отплаты или принудительного исполнения решения суда судебным исполнителем. Тогда сразу вильнолюдей которым плевать станет меньше на порядок . Когда не работают разьяснения почему это нужно делать, то нужно учить финансовыми иструментами. Причем парочку таких упоротых показательно под камеру оштрафовать и осветить весь путь от выписывания штрафа, до решения суда и его отплаты или принудительного исполнения решения суда судебным исполнителем. Тогда сразу вильнолюдей которым плевать станет меньше на порядок

Тут ботов за вакцины просто пруд пруди . Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ?

Была такая страна СССР вот в ней тоже все по принуждению . Все хотели свободы и право выбора . Так вы предлагаете обратно в лагерь вернуться ? Ржу не могу . Скан диплома можно в сети хоть тысячу найти и выложить . Что же Вы специалист по вирусологии и микробиологии отказались пример лекарства от Гриппа привести ? И если ТАКИЕ специалисты будут создавать вакцины то это просто ужас . Зачем на беременных тестируют -- знаете ? И сколько раз ?Тут ботов за вакцины просто пруд пруди . Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ?Была такая страна СССР вот в ней тоже все по принуждению . Все хотели свободы и право выбора . Так вы предлагаете обратно в лагерь вернуться ? Uppi Повідомлень: 39 З нами з: 22.04.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 10:48 Uppi написав: Ржу не могу . Скан диплома можно в сети хоть тысячу найти и выложить . Ржу не могу . Скан диплома можно в сети хоть тысячу найти и выложить .



Если вы найдете в сети фото диплома, что я тут выложил, я прилюдно обещаю вам скинуть на карточку 30 000 грн. Можете начать искать



Причём здесь беременные к вакцине по коронавирусу ? Вы такое чувство не читаете никого кроме себя. Пишется терапевтическое исключение по применению вакцины - не делать при беременности, потом проводятся специальные клинические испытания по этому поводу. Если вы найдете в сети фото диплома, что я тут выложил, я прилюдно обещаю вам скинуть на карточку 30 000 грн. Можете начать искатьПричём здесь беременные к вакцине по коронавирусу ? Вы такое чувство не читаете никого кроме себя. Пишется терапевтическое исключение по применению вакцины - не делать при беременности, потом проводятся специальные клинические испытания по этому поводу. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16954 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4201 раз. Подякували: 6725 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 10:51 Uppi написав: Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ? Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ?



Я так понимаю, что вы обладаете тайным познанием, можете довести общественности жуткую опасность вакцин ?

Я привит наверное не одним десятком вакцин, начиная от жёлтой лихорадки. Только вакцин от гриппа сделал себе больше 20 раз. Мне уже надо переживать ? Я так понимаю, что вы обладаете тайным познанием, можете довести общественности жуткую опасность вакцин ?Я привит наверное не одним десятком вакцин, начиная от жёлтой лихорадки. Только вакцин от гриппа сделал себе больше 20 раз. Мне уже надо переживать ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16954 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4201 раз. Подякували: 6725 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:02 freeze написав: Uppi написав: Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ? Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ?



Я так понимаю, что вы обладаете тайным познанием, можете довести общественности жуткую опасность вакцин ?

Я привит наверное не одним десятком вакцин, начиная от жёлтой лихорадки. Только вакцин от гриппа сделал себе больше 20 раз. Мне уже надо переживать ? Я так понимаю, что вы обладаете тайным познанием, можете довести общественности жуткую опасность вакцин ?Я привит наверное не одним десятком вакцин, начиная от жёлтой лихорадки. Только вакцин от гриппа сделал себе больше 20 раз. Мне уже надо переживать ?

Не видела ваше скан диплома . Если там со всеми сериями и фамилиями то это зачет и они верны то почему FREEZE можно фамилию и фото вставить. Но если нет , то о Photoshop слышали я вам такой диплом за 30тон намалюю закачаетесь .

Вакцина вакциной хорошее дело не раз писала что это очень эффективное средство от многих болезней . Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг .

И по поводу беременности , ну тогда для всех женщин нужно отвод делать сегодня не беременна , а через месяц бац и что делать? Не видела ваше скан диплома . Если там со всеми сериями и фамилиями то это зачет и они верны то почему FREEZE можно фамилию и фото вставить. Но если нет , то о Photoshop слышали я вам такой диплом за 30тон намалюю закачаетесь .Вакцина вакциной хорошее дело не раз писала что это очень эффективное средство от многих болезней . Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг .И по поводу беременности , ну тогда для всех женщин нужно отвод делать сегодня не беременна , а через месяц бац и что делать? Uppi Повідомлень: 39 З нами з: 22.04.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:15 Uppi написав: Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг . Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг .



)) Можно подробней о токсинах от консервантов ?

Более конкретно, что во что превращается в запаянной ампуле ?

И если можно какие отличия например от консервантов в кетчупе или красной икре ?



Кстати как вы шлаки из организма выгоняете, оливковым маслом с соком выжатого лимона ? )) Можно подробней о токсинах от консервантов ?Более конкретно, что во что превращается в запаянной ампуле ?И если можно какие отличия например от консервантов в кетчупе или красной икре ?Кстати как вы шлаки из организма выгоняете, оливковым маслом с соком выжатого лимона ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16954 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4201 раз. Подякували: 6725 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1309131013111312 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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