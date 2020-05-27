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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1309131013111312

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 226
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:22

  Uppi написав:Зачем штамп это не технологично . Чип под кожу у полицая сканер все очень быстро можно проверить . То что от вакцины умрут многие СМИ конечно не покажут .
Тут домарощенные эксперты которые с медициной не знакомы типа FREEZa даже не понимают что такое вакцины как их тестируют и почему такой долгий срок тестирования . Но очень рьяно их поддерживают.

Антипрививочники делают жизнь общества опасной.
Посмотрите статистику хотя бы по обязательному календарю прививок у нас, от этих болезней умирали или становились ивалидами миллионы людей.
И эпидемий стало гораздо меньше, увеличилась продолжительность и качество жизни. Медицинский ниггилизм в голове, приводит к плачевным результатам как Вас и Ваших детей, так и окружающих.
Я за то чтобы непривитых детей вообще не пускать в детские коллективы, без вариантов. Если родителям вообще наплевать на окружающих детей, то и окружающим так же на Ваших.
И, штрафы надо ввести как в европейских странах, может таким методом дойдет.

Когда не работают разьяснения почему это нужно делать, то нужно учить финансовыми иструментами. Причем парочку таких упоротых показательно под камеру оштрафовать и осветить весь путь от выписывания штрафа, до решения суда и его отплаты или принудительного исполнения решения суда судебным исполнителем. Тогда сразу вильнолюдей которым плевать станет меньше на порядок :twisted: .
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:34

  freeze написав:
  Uppi написав:Тут домарощенные эксперты которые с медициной не знакомы типа FREEZa даже не понимают что такое вакцины как их тестируют и почему такой долгий срок тестирования . Но очень рьяно их поддерживают.


Я изучал вирусологию и микробиологию, даже скан диплома тут выкладывал, а ваше какое отношение к медицине ? Что вы тут свои пугалки подкидываете постоянно ? Сектант какой-то, который не использует идентификационный код, потому что это знак сверху ? В каком кружке юннатов вы вакцины изучаете ? Из общины староверов ? Наверняка лечитесь гомеопатическими шариками от всех болезней. :roll:


Ржу не могу . Скан диплома можно в сети хоть тысячу найти и выложить . Что же Вы специалист по вирусологии и микробиологии отказались пример лекарства от Гриппа привести ? И если ТАКИЕ специалисты будут создавать вакцины то это просто ужас . Зачем на беременных тестируют -- знаете ? И сколько раз ?

  _Mykola_ написав:Когда не работают разьяснения почему это нужно делать, то нужно учить финансовыми иструментами. Причем парочку таких упоротых показательно под камеру оштрафовать и осветить весь путь от выписывания штрафа, до решения суда и его отплаты или принудительного исполнения решения суда судебным исполнителем. Тогда сразу вильнолюдей которым плевать станет меньше на порядок :twisted: .

Тут ботов за вакцины просто пруд пруди . Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ?
Была такая страна СССР вот в ней тоже все по принуждению . Все хотели свободы и право выбора . Так вы предлагаете обратно в лагерь вернуться ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:48

  Uppi написав:Ржу не могу . Скан диплома можно в сети хоть тысячу найти и выложить .


Если вы найдете в сети фото диплома, что я тут выложил, я прилюдно обещаю вам скинуть на карточку 30 000 грн. Можете начать искать :lol:

Причём здесь беременные к вакцине по коронавирусу ? Вы такое чувство не читаете никого кроме себя. Пишется терапевтическое исключение по применению вакцины - не делать при беременности, потом проводятся специальные клинические испытания по этому поводу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:51

  Uppi написав:Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ?


Я так понимаю, что вы обладаете тайным познанием, можете довести общественности жуткую опасность вакцин ? :roll:
Я привит наверное не одним десятком вакцин, начиная от жёлтой лихорадки. Только вакцин от гриппа сделал себе больше 20 раз. Мне уже надо переживать ? :lol: :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:02

  freeze написав:
  Uppi написав:Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ?


Я так понимаю, что вы обладаете тайным познанием, можете довести общественности жуткую опасность вакцин ? :roll:
Я привит наверное не одним десятком вакцин, начиная от жёлтой лихорадки. Только вакцин от гриппа сделал себе больше 20 раз. Мне уже надо переживать ? :lol: :lol:

Не видела ваше скан диплома . Если там со всеми сериями и фамилиями то это зачет и они верны то почему FREEZE можно фамилию и фото вставить. Но если нет , то о Photoshop слышали я вам такой диплом за 30тон намалюю закачаетесь .
Вакцина вакциной хорошее дело не раз писала что это очень эффективное средство от многих болезней . Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг .
И по поводу беременности , ну тогда для всех женщин нужно отвод делать сегодня не беременна , а через месяц бац и что делать?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:15

  Uppi написав:Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг .


)) Можно подробней о токсинах от консервантов ?
Более конкретно, что во что превращается в запаянной ампуле ?
И если можно какие отличия например от консервантов в кетчупе или красной икре ?

Кстати как вы шлаки из организма выгоняете, оливковым маслом с соком выжатого лимона ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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