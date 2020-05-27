Uppi написав:Зачем штамп это не технологично . Чип под кожу у полицая сканер все очень быстро можно проверить . То что от вакцины умрут многие СМИ конечно не покажут . Тут домарощенные эксперты которые с медициной не знакомы типа FREEZa даже не понимают что такое вакцины как их тестируют и почему такой долгий срок тестирования . Но очень рьяно их поддерживают.
Антипрививочники делают жизнь общества опасной. Посмотрите статистику хотя бы по обязательному календарю прививок у нас, от этих болезней умирали или становились ивалидами миллионы людей. И эпидемий стало гораздо меньше, увеличилась продолжительность и качество жизни. Медицинский ниггилизм в голове, приводит к плачевным результатам как Вас и Ваших детей, так и окружающих. Я за то чтобы непривитых детей вообще не пускать в детские коллективы, без вариантов. Если родителям вообще наплевать на окружающих детей, то и окружающим так же на Ваших. И, штрафы надо ввести как в европейских странах, может таким методом дойдет.
Когда не работают разьяснения почему это нужно делать, то нужно учить финансовыми иструментами. Причем парочку таких упоротых показательно под камеру оштрафовать и осветить весь путь от выписывания штрафа, до решения суда и его отплаты или принудительного исполнения решения суда судебным исполнителем. Тогда сразу вильнолюдей которым плевать станет меньше на порядок .
Uppi написав:Тут домарощенные эксперты которые с медициной не знакомы типа FREEZa даже не понимают что такое вакцины как их тестируют и почему такой долгий срок тестирования . Но очень рьяно их поддерживают.
Я изучал вирусологию и микробиологию, даже скан диплома тут выкладывал, а ваше какое отношение к медицине ? Что вы тут свои пугалки подкидываете постоянно ? Сектант какой-то, который не использует идентификационный код, потому что это знак сверху ? В каком кружке юннатов вы вакцины изучаете ? Из общины староверов ? Наверняка лечитесь гомеопатическими шариками от всех болезней.
Ржу не могу . Скан диплома можно в сети хоть тысячу найти и выложить . Что же Вы специалист по вирусологии и микробиологии отказались пример лекарства от Гриппа привести ? И если ТАКИЕ специалисты будут создавать вакцины то это просто ужас . Зачем на беременных тестируют -- знаете ? И сколько раз ?
_Mykola_ написав:Когда не работают разьяснения почему это нужно делать, то нужно учить финансовыми иструментами. Причем парочку таких упоротых показательно под камеру оштрафовать и осветить весь путь от выписывания штрафа, до решения суда и его отплаты или принудительного исполнения решения суда судебным исполнителем. Тогда сразу вильнолюдей которым плевать станет меньше на порядок .
Тут ботов за вакцины просто пруд пруди . Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ? Была такая страна СССР вот в ней тоже все по принуждению . Все хотели свободы и право выбора . Так вы предлагаете обратно в лагерь вернуться ?
Uppi написав:Ржу не могу . Скан диплома можно в сети хоть тысячу найти и выложить .
Если вы найдете в сети фото диплома, что я тут выложил, я прилюдно обещаю вам скинуть на карточку 30 000 грн. Можете начать искать
Причём здесь беременные к вакцине по коронавирусу ? Вы такое чувство не читаете никого кроме себя. Пишется терапевтическое исключение по применению вакцины - не делать при беременности, потом проводятся специальные клинические испытания по этому поводу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Uppi написав:Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ?
Я так понимаю, что вы обладаете тайным познанием, можете довести общественности жуткую опасность вакцин ? Я привит наверное не одним десятком вакцин, начиная от жёлтой лихорадки. Только вакцин от гриппа сделал себе больше 20 раз. Мне уже надо переживать ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Uppi написав:Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ?
Я так понимаю, что вы обладаете тайным познанием, можете довести общественности жуткую опасность вакцин ? Я привит наверное не одним десятком вакцин, начиная от жёлтой лихорадки. Только вакцин от гриппа сделал себе больше 20 раз. Мне уже надо переживать ?
Не видела ваше скан диплома . Если там со всеми сериями и фамилиями то это зачет и они верны то почему FREEZE можно фамилию и фото вставить. Но если нет , то о Photoshop слышали я вам такой диплом за 30тон намалюю закачаетесь . Вакцина вакциной хорошее дело не раз писала что это очень эффективное средство от многих болезней . Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг . И по поводу беременности , ну тогда для всех женщин нужно отвод делать сегодня не беременна , а через месяц бац и что делать?