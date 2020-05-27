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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1310131113121313> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 227 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 37 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 227 Додано: Чет 28 тра, 2020 10:48 Uppi написав: Ржу не могу . Скан диплома можно в сети хоть тысячу найти и выложить . Ржу не могу . Скан диплома можно в сети хоть тысячу найти и выложить .



Если вы найдете в сети фото диплома, что я тут выложил, я прилюдно обещаю вам скинуть на карточку 30 000 грн. Можете начать искать



Причём здесь беременные к вакцине по коронавирусу ? Вы такое чувство не читаете никого кроме себя. Пишется терапевтическое исключение по применению вакцины - не делать при беременности, потом проводятся специальные клинические испытания по этому поводу. Если вы найдете в сети фото диплома, что я тут выложил, я прилюдно обещаю вам скинуть на карточку 30 000 грн. Можете начать искатьПричём здесь беременные к вакцине по коронавирусу ? Вы такое чувство не читаете никого кроме себя. Пишется терапевтическое исключение по применению вакцины - не делать при беременности, потом проводятся специальные клинические испытания по этому поводу. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16954 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4201 раз. Подякували: 6725 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 10:51 Uppi написав: Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ? Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ?



Я так понимаю, что вы обладаете тайным познанием, можете довести общественности жуткую опасность вакцин ?

Я привит наверное не одним десятком вакцин, начиная от жёлтой лихорадки. Только вакцин от гриппа сделал себе больше 20 раз. Мне уже надо переживать ? Я так понимаю, что вы обладаете тайным познанием, можете довести общественности жуткую опасность вакцин ?Я привит наверное не одним десятком вакцин, начиная от жёлтой лихорадки. Только вакцин от гриппа сделал себе больше 20 раз. Мне уже надо переживать ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16954 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4201 раз. Подякували: 6725 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:02 freeze написав: Uppi написав: Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ? Механизм работы вакцины знаете и почему они опасны ?



Я так понимаю, что вы обладаете тайным познанием, можете довести общественности жуткую опасность вакцин ?

Я привит наверное не одним десятком вакцин, начиная от жёлтой лихорадки. Только вакцин от гриппа сделал себе больше 20 раз. Мне уже надо переживать ? Я так понимаю, что вы обладаете тайным познанием, можете довести общественности жуткую опасность вакцин ?Я привит наверное не одним десятком вакцин, начиная от жёлтой лихорадки. Только вакцин от гриппа сделал себе больше 20 раз. Мне уже надо переживать ?

Не видела ваше скан диплома . Если там со всеми сериями и фамилиями то это зачет и они верны то почему FREEZE можно фамилию и фото вставить. Но если нет , то о Photoshop слышали я вам такой диплом за 30тон намалюю закачаетесь .

Вакцина вакциной хорошее дело не раз писала что это очень эффективное средство от многих болезней . Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг .

И по поводу беременности , ну тогда для всех женщин нужно отвод делать сегодня не беременна , а через месяц бац и что делать? Не видела ваше скан диплома . Если там со всеми сериями и фамилиями то это зачет и они верны то почему FREEZE можно фамилию и фото вставить. Но если нет , то о Photoshop слышали я вам такой диплом за 30тон намалюю закачаетесь .Вакцина вакциной хорошее дело не раз писала что это очень эффективное средство от многих болезней . Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг .И по поводу беременности , ну тогда для всех женщин нужно отвод делать сегодня не беременна , а через месяц бац и что делать? Uppi Повідомлень: 39 З нами з: 22.04.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 11:15 Uppi написав: Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг . Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг .



)) Можно подробней о токсинах от консервантов ?

Более конкретно, что во что превращается в запаянной ампуле ?

И если можно какие отличия например от консервантов в кетчупе или красной икре ?



Кстати как вы шлаки из организма выгоняете, оливковым маслом с соком выжатого лимона ? )) Можно подробней о токсинах от консервантов ?Более конкретно, что во что превращается в запаянной ампуле ?И если можно какие отличия например от консервантов в кетчупе или красной икре ?Кстати как вы шлаки из организма выгоняете, оливковым маслом с соком выжатого лимона ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16954 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4201 раз. Подякували: 6725 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 12:25 freeze написав: Uppi написав: Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг . Но вот консервант и условия хранения к этому много вопросов . Токсины от консервантов могут попасть в мозг .



)) Можно подробней о токсинах от консервантов ?

Более конкретно, что во что превращается в запаянной ампуле ?

И если можно какие отличия например от консервантов в кетчупе или красной икре ?



Кстати как вы шлаки из организма выгоняете, оливковым маслом с соком выжатого лимона ? )) Можно подробней о токсинах от консервантов ?Более конкретно, что во что превращается в запаянной ампуле ?И если можно какие отличия например от консервантов в кетчупе или красной икре ?Кстати как вы шлаки из организма выгоняете, оливковым маслом с соком выжатого лимона ?

На все остальное в моем посте реакции нет , значит согласны ? Ну микро биолог отвечаю кетчуп попадает к нам в организм через желудочно кишечный тракт , не на прямую. Усваивается процентов 10 от всего что попадает к нам в рот , я сейчас о еде . Колим мы вакцину в кровь со 100% усвояемостью и отсутствием желудочного сока и ферментов , разницу улавливаете ?

Консервант очень токсичный , ну вы как спец должны знать как белок консервируют . На все остальное в моем посте реакции нет , значит согласны ? Ну микро биолог отвечаю кетчуп попадает к нам в организм через желудочно кишечный тракт , не на прямую. Усваивается процентов 10 от всего что попадает к нам в рот , я сейчас о еде . Колим мы вакцину в кровь со 100% усвояемостью и отсутствием желудочного сока и ферментов , разницу улавливаете ?Консервант очень токсичный , ну вы как спец должны знать как белок консервируют . Uppi Повідомлень: 39 З нами з: 22.04.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 12:30 freeze написав: Вакцина от коронавируса будет в аптеках до конца этого года, особо в этом никто не сомневается. Вакцина от коронавируса будет в аптеках до конца этого года, особо в этом никто не сомневается.



В этот период короно-событий уже невольно попадаются перед глазами заметки о вакцинации. Судя по их содержанию существует довольно большой спектр методологий создания вакцин: живые, инактивированные, субъединичные, токсоидные, конъюгативные, химические, биосинтетические (молекулярные). И это количество методологий наверное заставляет задуматься какую из них выбрали разработчики, в правильном ли направлении идут, сколько времени требуется на разработку по каждой из методик ? В этот период короно-событий уже невольно попадаются перед глазами заметки о вакцинации. Судя по их содержанию существует довольно большой спектр методологий создания вакцин: живые, инактивированные, субъединичные, токсоидные, конъюгативные, химические, биосинтетические (молекулярные). И это количество методологий наверное заставляет задуматься какую из них выбрали разработчики, в правильном ли направлении идут, сколько времени требуется на разработку по каждой из методик ? Востаннє редагувалось tumos в Чет 28 тра, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз. tumos Повідомлень: 1113 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 12:45 Uppi написав: Была такая страна СССР вот в ней тоже все по принуждению . Все хотели свободы и право выбора . Так вы предлагаете обратно в лагерь вернуться ? Была такая страна СССР вот в ней тоже все по принуждению . Все хотели свободы и право выбора . Так вы предлагаете обратно в лагерь вернуться ?

Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.

Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность. Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность. _Mykola_ Повідомлень: 3754 З нами з: 09.02.09 Подякував: 532 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:01 Uppi написав: Зачем штамп это не технологично . Чип под кожу у полицая сканер все очень быстро можно проверить . Зачем штамп это не технологично . Чип под кожу у полицая сканер все очень быстро можно проверить .

Можно как бродячим собакам - на ухо. Для желающих выделится золото-платина-камни, дизайнерские опять же. Можно как бродячим собакам - на ухо. Для желающих выделится золото-платина-камни, дизайнерские опять же. Пенсионер

Повідомлень: 1776 З нами з: 13.10.08 Подякував: 51 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:09

Да еще и от "клятых москалив" (надеюсь, Ирочка не удалит ).

— Виталий, скажите, вакцинация россиян уже в июле – это реально? Что с этой вакциной?



Зверев: Нет, это нереально, потому что за такой короткий срок, конечно, можно создать прототип вакцины, но испытать ее безопасность невозможно. Было бы преждевременно говорить, что в июле мы начнем массовую вакцинацию, потому что вакцина вводится абсолютно здоровым людям и мы должны быть абсолютно уверены в ее безопасности. А она проявляется не в течение недель и даже не в течение нескольких месяцев.



— Ирина, люди, которые разрабатывали эту вакцину, ввели ее себе. Вроде не умерли, слава богу. Главное, что хочется понять: эта вакцина здоровых людей защищает от коронавируса, или ничего про это непонятно?



Якутенко: Мы живем в XXI веке, у нас довольно мало заболеваний. Появление коронавируса показало, как хрупко все было. Еще совсем недавно эти пандемии были довольно частыми. И все это благополучие и великолепие [возможно] только потому, что за годы работы, начиная с Дженнера, с первых вакцин, люди как раз и выработали стандарты проверки безопасности и эффективности. Именно потому, что вакцины и лекарства тщательно проверяются: сначала на культурах клеток, потом на животных, потом на здоровых людях. И только потом на когортах больных, например, если мы говорим про лекарства.



Мы имеем то, что мы имеем. Это выступление – что мы сейчас отпрыгнем на несколько столетий назад и сделаем, как делали первые исследователи, все будем проверять на себе, и если я не умер, значит, можно вколоть это нескольким миллионам людей, – это неправильно, это откат назад. Мы отрицаем все стандарты, которые позволяют нам хорошо жить, и это очень опасно.



— Виталий, но сказанное назад не воротишь.



Зверев: Но у нас есть прецеденты. Это первая недоработанная вакцина против полиомиелита, которая вызывала заболевания, и пришлось срочно прекратить вакцинацию и доработать вакцину. Это вакцина портив лихорадки денге, когда умерли сотни людей после того, как вроде бы все было нормально и хорошо впоследствии. Это, наконец, вакцина против ротавирусов неудачная, которая тоже вызывала кишечные проблемы у детей, которым ее вводили. Все это очень серьезно. И есть такое понятие, как отдаленные последствия. Хроническая токсичность изучается на животных до полугода, потом извлекается орган, исследуется морфологически, смотрится, какие гистологические изменения произошли в сосудах, в тканях, во всех органах. И только тогда переходят к таким серьезным испытаниям и что-то делают на людях.



— А могут люди, которые разработали эту вакцину и вкололи ее себе, – руководство института Гамалеи или кто-то еще – каким-то волюнтаристским способом все-таки попытаться этой вакциной прививать людей?



Зверев: Раз так говорят, то, наверное, все может быть. Но я надеюсь, что этого не произойдет, пока не будет полностью доказана безопасность и эффективность этой вакцины. Нельзя за четыре месяца сделать эту колоссальную работу. Нельзя некоторые вещи ускорять. Как моя коллега совершенно справедливо сказала, мы вернемся назад очень далеко. И, на самом деле, можем нанести вред вообще всей проблеме вакцинопрофилактики.



— На Западе были случаи, когда создатели вакцин выплачивали многомиллионные компенсации до самой смерти людям, пострадавшим от вакцин. Это как раз было связано с тем, что они оказались некачественными на длинном расстоянии. Российские власти утверждают, что сейчас мы вышли на плато. Эта новость сродни новости, что найдена вакцина?



Якутенко: Много раз было сказано, что для того, чтобы судить об эффективности вакцины, нужно время. По крайней мере, нужно, чтобы эти люди были экспонированы инфекцией, заразились коронавирусом. Тот факт, что при исследованиях на обезьянах или на этих людях увидели, что появился некий титр антител, – не является гарантией того, что эти люди защищены от заражения коронавирусом.



— А русское чудо в том смысле, что есть некий фактор, который нам пока неизвестен, но который, очевидно, показывает, что в России смертность ниже, чем в других странах. Что вы об этом думаете?



Зверев: Это все понятно. Нет никакого чуда. Все зависит от количества обследованных и того, кого обследуют. Ни в одной стране не обследовали такое количество людей, как в России. Поэтому, естественно, поскольку большинство людей переносят бессимптомно, а в Европе исследовали только тех, кто поступает в больницу, в их статистику не попали те люди, которые перенесли это заболевание легко. И поэтому там такая высокая смертность. Когда все посчитают, она будет гораздо ниже, поверьте мне.

....

https://ru.krymr.com/a/biologi-o-nedokazannom-effekte-rossiyskoy-vakciny-ot-koronavirusa/30630488.html Прошу прощения за длинную цитату.Да еще и от "клятых москалив" (надеюсь, Ирочка не удалит). Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 28 тра, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16599 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 тра, 2020 13:12 _Mykola_ написав: Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.

Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность. Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.

Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)? Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)? Пенсионер

Повідомлень: 1776 З нами з: 13.10.08 Подякував: 51 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1310131113121313> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 27 тра, 2020 16:02