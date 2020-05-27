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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1310131113121313

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 227
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
37
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:18

  Пенсионер написав:
  _Mykola_ написав:Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.
Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.

Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?

ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:30

Так что, "победили" корону?

Ничего в ситуации с вирусом не изменилось, но официальная риторика уже переходит от "мы все умрём", "трупы штабелями на улицах и авто-рефрижераторах" до "благодаря мудрым и слаженным руководства страны удалось спастись от апокалипсиса"

Кто-то понесёт ответственность за остановку экономики, штрафы по 17-34к, погоню стаи ментов за качком по Днепру?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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