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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:18
Пенсионер написав: _Mykola_ написав:
Не вернуться, а навести порядок с взаимной ответственностью в обществе.
Если антипрививочник своим поведением создает опасность другим членам общества, то он должен нести за это отвественность.
Ничего против прививок не имею. Даже за. Только вот вопрос- как человек не привитый от кори к примеру может создавать опасность тому кто от кори привит (имеет иммунитет)?
ОН создает прежде всего финансовые затраты на его последующее лечение и ограничения/карантины тем кто привит. И эти финансовые затраты потом платят все вместе из бюджета. Надо разделять эту категорию людей и заставлять оплачивать, а не делить это бремя на всех.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 13:30
Так что, "победили" корону?
Ничего в ситуации с вирусом не изменилось, но официальная риторика уже переходит от "мы все умрём", "трупы штабелями на улицах и авто-рефрижераторах" до "благодаря мудрым и слаженным руководства страны удалось спастись от апокалипсиса"
Кто-то понесёт ответственность за остановку экономики, штрафы по 17-34к, погоню стаи ментов за качком по Днепру?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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